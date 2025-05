Informe recomienda no “revivir” la reforma laboral del Gobierno Petro

La reforma laboral del Gobierno Petro que sepultó la Comisión Séptima del Senado el pasado 18 de marzo no debería revivirse. Así lo concluyó la comisión accidental que se creó en el Congreso para analizar un recurso de apelación con la que se pretende darle una segunda oportunidad al proyecto de ley del Ejecutivo.

El argumento del senador Fabián Díaz, quien impulsa la apelación, es que la reforma laboral no se debatió como merecía: “Esta discusión en la Comisión no se desarrolló, toda vez que los argumentos que se presentaron en el archivo no son posturas contundentes”, afirmó en entrevista con SEMANA.