Ingrid Betancourt a confesión de Calarcá: “No cree que se firme la paz porque gana tiempo, afianza el negocio y a Petro le conviene”

“Es un tema complejo. El problema en Colombia no surgió hace tres o cuatro años, llevamos 60 años y no lo solucionamos en uno o dos. Somos una guerrilla que nos llamamos el ejército del pueblo y nuestros planteamientos son muy grandes, verdaderamente de cambio. Y no se van a discutir en dos o tres días. Tal vez el presidente Petro tenga en su imaginación que se puede hacer, pero no lo acompaña el Gobierno que tiene”, explicó.