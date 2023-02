Ingrid Betancourt dice que marchas de apoyo al Gobierno Petro “cuentan con el incentivo de la nómina estatal”

En varias ciudades del país, algunos ciudadanos salieron a marchar el martes 14 de febrero para mostrar su apoyo a las reformas que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que se deberán jugar las cartas en el Congreso de la República.

Al día siguiente, el miércoles 15, también hubo marchas en algunas regiones del país, esta vez en contra de esas mismas reformas que plantea el Gobierno nacional y que traerían consigo drásticos cambios en diferentes sectores, como el de la salud.

En medio de la polémica por las marchas que se llevaron a cabo en los últimos días a favor y en contra del Gobierno Petro, la excandidata a la Presidencia Ingrid Betancourt realizó este jueves 16, en su cuenta en Twitter, una delicada denuncia. Aseguró que las movilizaciones a favor del Gobierno nacional supuestamente “cuentan con el incentivo de la nómina estatal”.

Así mismo, dijo que las marchas de la oposición sí eran por voluntad propia, de unos ciudadanos preocupados por las reformas que plantea el Gobierno Petro.

“Señalamos que las marchas de apoyo al gobierno cuentan con el incentivo de la nómina estatal mientras que el pueblo sale a hacerle oposición con genuina preocupación por los derechos que le quieren arrebatar”, dijo Betancourt en la citada red social.

Marchas de la oposición en contra del Gobierno en la plaza de Bolívar, este miércoles 15 de febrero. - Foto: Nicolas Linares

La excandidata presidencial también dijo que desde Verde Oxígeno, colectividad que ella lidera, apoyan las “movilizaciones en contra de las reformas sin diálogo ni consensos y que acaban con la salud”.

Y agregó: “Alertamos contra reformas que quieren imponernos sembrando odio entre los colombianos. Negar el diálogo es llevar a los colombianos al conflicto total”.

Señalamos que las marchas de apoyo al gobierno cuentan con el incentivo de la nómina estatal mientras que el pueblo sale a hacerle oposición con genuina preocupación por los derechos que le quieren arrebatar. — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) February 16, 2023

“Podemos perderlo todo con Petro y puede ser muy tarde cuando nos demos cuenta”

Como cuando era alcalde de Bogotá, en medio de las marchas que él mismo citó, el presidente Gustavo Petro convocó a los ciudadanos a la Plaza de Armas. Desde allí, el jefe de Estado se refirió a las reformas que plantea su Gobierno.

Un día después, el miércoles 15 de febrero, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, desde la Plaza de Bolívar junto a marchantes de la oposición, advirtió en Vicky en Semana: “Podemos perderlo todo con Petro y puede ser muy tarde cuando nos demos cuenta”.

En medio de la marcha en contra del gobierno del presidente Petro, el congresista Uribe indicó que junto a los ciudadanos está listo para “defender al país” y envió un mensaje al Congreso de la República, partidos políticos, entre otros sectores. Dijo: “Somos más los que queremos cambio, pero no destrucción”.

En cuanto a la intervención de este martes del presidente Petro desde el balcón, el senador manifestó en Vicky en Semana que el hecho de que el jefe de Estado haya debido apelar a ello demostraba que su modelo de gobierno fracasó.

El senador Miguel Uribe en la Plaza de Bolívar este miércoles 15 de febrero. - Foto: Nicolas Linares

“Y no tiene la capacidad de gobernar, que tiene mal equipo, que para los problemas tiene discursos, pero no soluciones. Y como no lo sabe hacer gobernando, le tocó salir a la calle, a buscar movilizar a la gente para victimizar, para tener un discurso de odio, resentimiento”, agregó el congresista del Centro Democrático.

El senador también indicó que, supuestamente, el Gobierno nacional lo que estaba haciendo era utilizar el cambio como estrategia política, no como un propósito a favor de la ciudadanía. “A Gustavo Petro no le interesa cambiar las cosas, porque si le importara no estaría perpetuando las prácticas corruptas con las que hoy pretende gobernar. No estaría premiando a los bandidos, en vez de empoderar a la fuerza pública”, señaló.

En tal sentido, el congresista del Centro Democrático fue enfático en decir que si bien la oposición está abierta a los cambios, con lo que no estaba de acuerdo era con que se pusiera “en riesgo la vida de los colombianos, destruyendo el sistema de salud y dándoles la plata a los aliados de Petro en los territorios donde evidentemente se la van a robar”.