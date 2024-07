Inició la cumbre entre el presidente Petro, las altas cortes y la fiscal general en medio de la turbulencia de la constituyente

No ha caído para nada bien en varios sectores del país el anuncio que dio el Gobierno nacional del llamado cambio, a través del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, de impulsar una asamblea nacional constituyente.

Según el magistrado Reyes, “¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio”.

Frente a esa postura del presidente de la Constitucional, el presidente lanzó una dura respuesta al asegurar que estaba equivocado porque no reconoce tres hechos que ameritan un examen del poder constituyente.

“La Constitución del 91 ha sido contrarreformada en aspectos esenciales, cito tres grandes temas vertebrales para la nación: A. La financiación de la educación pública. La contrarreforma le quitó más de 300 billones de pesos desde la primera contrarreforma. B. Una contrarreforma anuló los mecanismos para hacer una reforma agraria. C. La garantía de derechos universales no se ha cumplido en 33 años por transformar los derechos en simples mercados y negocios. La Constitución no ordenó ni el neoliberalismo ni la gobernanza paramilitar, que es lo que hemos tenido”, dijo el presidente en su cuenta de X.