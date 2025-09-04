Suscribirse

Política

Integrantes del equipo de seguridad de Verónica Alcocer obstruyeron el trabajo de un periodista de SEMANA en los alrededores de La Picota

El periodista Javier Barragán cubría la visita de la primera dama al centro penitenciario. Ejercía su labor en el espacio público.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 10:12 p. m.
Caravana de la primera dama Verónica Alcocer ingresando a la cárcel La Picota
Esta fue la caravana de la primera dama, Verónica Alcocer, al ingresar este jueves a la cárcel La Picota, en Bogotá. | Foto: SEMANA

Un esquema de seguridad, compuesto por cinco camionetas blindadas y tres motos de la Policía, ingresó este jueves a la cárcel La Picota, hacia las 9:10 de la mañana. Según la información obtenida por SEMANA, en los vehículos se encontraba la primera dama, Verónica Alcocer.

Este hecho noticioso, de interés público para las audiencias, fue registrado en vivo por el periodista Javier Barragán, de SEMANA.

Sin embargo, tras grabar el suceso, en el espacio público, en los alrededores del centro penitenciario, un integrante de la Policía se acercó al reportero y le manifestó que no podía grabar ese ingreso.

Contexto: Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

Posteriormente, un funcionario de seguridad de la Presidencia, adscrito al esquema de Verónica Alcocer, requirió el carné de prensa al reportero y le solicitó sus datos personales para verificar qué se encontraba haciendo en el lugar. El periodista se sintió intimidado por desarrollar su labor profesional.

Una hora después, tras verificar la identidad del periodista, que exigía respeto por su oficio y la libertad de prensa en Colombia, le fueron devueltos sus documentos.

A raíz de este hecho, SEMANA se comunicó con un representante de la oficina de prensa de la primera dama, quien lamentó lo ocurrido y manifestó que escaló la situación para evitar que se repita.

Este jueves, luego de esta obstrucción al trabajo periodístico de SEMANA, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se contactó con el reportero Javier Barragán para documentar el caso.

Javier Barragán
Javier Barragán, periodista de SEMANA. | Foto: Juan Carlos Sierra

La visita de Verónica Alcocer a La Picota ha generado interrogantes en la opinión pública. La precandidata presidencial Vicky Dávila denunció que Alcocer visitó La Picota, donde se reunió con peligrosos criminales que pagan allí sus condenas por toda clase de delitos. Debido a ello, se restringió el ingreso de vehículos dispensadores de artículos, víveres u otros elementos externos.

Tampoco se permitió la entrada de abogados, visitantes, actividades eclesiásticas, educativas, entre otras, hasta la 1:30 de la tarde.

Vicky Dávila advirtió que esa visita de Alcocer al centro penitenciario recuerda al llamado pacto de La Picota, en el que supuestamente se habrían hechos alianzas con presos, en medio de la campaña presidencial de 2022, para ofrecer beneficios a cambio de respaldar al entonces candidato Gustavo Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta aerolínea ofrecerá Wifi gratis “desde el despegue hasta el aterrizaje” a sus pasajeros: así funciona el beneficio

2. Al nuevo técnico del América de Cali lo habrían filtrado en medio del partido de Colombia: “Acordado”

3. ¿James Rodríguez juega su última doble fecha de eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia?

4. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habla con Luis Carlos Vélez. Revela detalles de investigación por crimen de Miguel Uribe Turbay

5. Marco Rubio señala como organizaciones terroristas a dos temidas bandas de Ecuador y anuncia millonaria ayuda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Casa de NariñoGobiernoGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.