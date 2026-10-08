Isabella Pulgar, hija del condenado por corrupción Eduardo Pulgar, anuncia que buscará ser gobernadora del Atlántico

Cuando faltan varios meses para las elecciones regionales de 2027, ya se empiezan a mover las distintas fichas en los departamentos. En el caso del Atlántico, una de las plazas más competidas, ya han ido saltando algunos candidatos.

Condenado exsenador Pulgar confirma que su hija Isabella aspirará a la Gobernación del Atlántico

Isabella Pulgar, hija del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por hechos de corrupción, anunció que buscará ser la próxima gobernadora del departamento.

“Hoy, después de escuchar a tanta gente y conocer de cerca nuestra realidad, quiero anunciarles mi decisión: voy a ser candidata a la Gobernación del Atlántico. Lo haré de la mano de la gente con valentía y convencida de que necesitamos recuperar el enfoque social y tener un liderazgo que entregue resultados. Llegó la hora de recuperar al Atlántico y liderar con menos escritorio y más territorio. Llegó la hora de los valientes”, afirmó.

“Llegó la hora de tomar una decisión muy importante y lo primero que quiero hacer es compartirla con ustedes. Hace tres años aspiré a la Asamblea del Atlántico con la ilusión de transformar nuestro departamento. Más de 65.000 personas confiaron en mí, alcanzando la votación más alta de una mujer a la Asamblea en la historia del Atlántico”, agregó Pulgar.

La exdiputada del Atlántico señaló que desde los primeros días vio que “las cosas no marcharían bien con esta Gobernación”, haciendo referencia a la gestión del gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

“Hay que decir las cosas como son: esta ha sido la peor administración de Eduardo Verano. Hoy tenemos obras inconclusas como la Gran Vía y el Mercado de la Sazón, municipios sin agua, crisis en la salud y una inseguridad desbordada”, criticó Pulgar.

La precandidata mencionó que la Gobernación no estaría resolviendo los problemas de la ciudadanía.

“Como diputada decidí denunciar y alzar la voz y ejercer control político para defender los intereses de los atlanticenses. Llevo meses recorriendo el territorio, escuchando a la gente y viendo con tristeza cómo muchos municipios siguen igual o peor que años atrás”, afirmó.

Pulgar dijo que considera que se deben hacer las cosas de manera distinta para no seguir “condenados al atraso”.

Eduardo Pulgar fue condenado por hechos de corrupción. Foto: Álvaro Tavera

La exdiputada había renunciado a ese cargo en los tiempos establecidos para poder aspirar a la Gobernación del Atlántico y por eso se venía hablando de esa postulación.

Eduardo Pulgar, el exsenador condenado por hechos de corrupción, le había revelado al periodista Jorge Cura, en la Emisora Atlántico, que su hija aspiraría a ese cargo.

“Isabella nos invitó a una cena y ahí hablamos de que ella definitivamente iba a aspirar a la Gobernación del departamento; es su decisión”, dijo el exsenador, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en el 2021 por ofrecerle dinero a un juez para ayudar a cambiar una decisión judicial de un aliado político. El exsenador aceptó los cargos y recibió una sentencia anticipada en la que se le concedió la libertad condicional.

En 2023, la Corte Suprema lo acusó de presunta corrupción al sufragante por hechos relacionados con su campaña al Senado del 2018 por supuesta compra de votos.