Concejal de Soledad reacciona a declaraciones del polémico Eduardo Pulgar y recuerda los audios de alias Castor revelados por SEMANA

Este 7 de octubre, Brayan Orozco, concejal de Soledad por el partido Cambio Radical, reaccionó con fuertes cuestionamientos a una entrevista del condenado exsenador Eduardo Pulgar al periodista Jorge Cura en Emisora Atlántico. Aseguró que el país conoce tanto su actuar como lo que, según manifestó, estaría ocurriendo actualmente en el municipio.

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Orozco comenzó su pronunciamiento recurriendo a una frase atribuida a Al Capone y citada en un libro de Dale Carnegie, con la que ironizó sobre las declaraciones del excongresista.

“Escuchar al senador condenado es recordar una frase de Al Capone en el libro de Dale Carnegie: ‘He pasado los mejores años de mi vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar un buen rato, y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido’”, precisó Orozco.

Asimismo, el cabildante del municipio de Soledad dijo: “Un benefactor público incomprendido”. Además, mencionó en su publicación de la red social X al presidente Abelardo De La Espriella y a Rodrigo Lara, ministro del Interior.

Orozco también sostuvo que “todo el país sabe el actuar del condenado senador y lo que está pasando en Soledad”.

En el mismo mensaje, el concejal puso sobre la mesa los audios relacionados con alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, revelados por SEMANA, y pidió que estos hechos no queden sin consecuencias.

“Un benefactor público incomprendido, @ABDELAESPRIELLA @Rodrigo_Lara. Todo el país sabe el actuar del condenado senador y lo que está pasando en Soledad. Los audios de Castor publicados en SEMANA no pueden quedar impunes”, agregó.

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¿Cuál fue la revelación de SEMANA?

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, es el cabecilla principal de Los Costeños, una de las bandas criminales con mayor poder en el Caribe. Aunque está privado de la libertad, desde la celda lidera un escuadrón de sicarios, extorsionistas y ladrones con influencia en más de 80 barrios de Barranquilla, Soledad, Galapa y Malambo, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades.

Díaz Collazos se montó en la política de la paz total de Petro e intentó que sus hombres recibieran beneficios judiciales, pero el tiempo no le alcanzó.

Mientras hacía esas gestiones con el Gobierno, atendió en la cárcel La Picota, en Bogotá, a una comisión de funcionarios delegados por la Casa de Nariño el 30 de septiembre de 2025. En ese encuentro, reveló la intimidad de la organización.

La conversación se extendió por más de dos horas y los asistentes escucharon, en primera persona, las entrañas de Los Costeños: composición, crímenes, aliados, estrategias y deudas. Lo que más llamó la atención de los oyentes fue la gran influencia de la banda criminal en la política del Atlántico, así como en las filas de la Policía Metropolitana de Barranquilla.