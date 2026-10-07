Rodrigo Lara denunció presunta corrupción en Dirección Nacional de Bomberos en el gobierno Petro: “No aparece lo que se compró”

Siguen los hallazgos de presunta corrupción del gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reveló que radicó un paquete de denuncias en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Las supuestas irregularidades se habrían detectado en la Dirección de Bomberos de la pasada administración y podrían superar los 62.000 millones de pesos.

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“Radicamos una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Lo que voy a decir está en documentos oficiales y no en opiniones. ¿Cuál es el contexto? Recordarán ustedes que en el mes de febrero de este año un frente frío inundó básicamente ocho departamentos. Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó. 250.000 personas afectadas. El gobierno anterior, ¿qué hizo? Declaró emergencia por 30 días. Con esa emergencia como argumento, la Dirección de Bomberos del gobierno anterior declaró una urgencia manifiesta”, expresó Lara en una declaración que dio en la Casa de Nariño.

Y avanzó: “¿Qué significa eso? Que podía contratar sin licitación, es decir, a dedo, porque supuestamente no había tiempo que perder para atender esa emergencia que fue una inundación. Pues, bien, de 42.000 millones de pesos que contrataron por esa urgencia, ¿saben cuánto fue o se fue para atender las inundaciones? Solo 313 millones, es decir, abusan, instrumentalizan la emergencia para contratar a dedo, supuestamente para atender una emergencia invernal, pero contratan realmente cosas o materiales relacionados con la actividad de bomberos y de la lucha contra los incendios”.

“Como les decía, en traje para incendios, equipos de respiración, materiales peligrosos, equipos que los bomberos necesitan, claro, pero que no tienen nada que ver con la emergencia que se invocó para saltarse la licitación. ¿Qué hallazgos hemos observado y hemos encontrado? La auditoría forense del Ministerio del Interior que ordenamos revisó el contrato 076 firmado con la empresa McKay Soluciones de Barranquilla. Ese contrato empezó a dedo con 16.000 millones y terminó en 24.000 millones”, alertó Lara.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó un paquete de denuncias en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por presunta corrupción en la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno Petro: las irregularidades superarían los $ 62.000 millones. https://t.co/9Xgps79i8O — Revista Semana (@RevistaSemana) October 7, 2026

El alto funcionario del Gobierno nacional indicó que las presuntas irregularidades parten del entendido de que se utilizó la declaratoria de emergencia para favorecer contratos.

“La urgencia no fue para nada urgente. El contrato se firmó seis semanas después de declarada la urgencia, cuando la emergencia ya había terminado. Y se pactó entregar los equipos en 90 días. Claramente, eso no es atender una calamidad. Segundo, se pagó más de lo que llegó. En la primera factura se cobraron 744 equipos, pero al almacén entraron solamente 670”, manifestó Lara.

“Hay un dato más que el país debe conocer: todo esto ocurrió en plena Ley de Garantías Electorales, es decir, cuando la contratación directa está prohibida, precisamente para que los recursos públicos no se mezclen con las elecciones, con las campañas. Fíjense ustedes, el primer pago se ordenó en abril, en plena campaña, y las dos facturas más grandes, más de 15.000 millones de pesos, se emitieron el 22 de junio, el día siguiente a la segunda vuelta presidencial”, agregó.

“Yo no puedo hacer afirmaciones aquí de lo que todavía no está plenamente probado, pero sí hago una pregunta a la fiscal en nombre de los colombianos: ¿a dónde fue a parar esa plata? Así que se destinan 24.000 millones de pesos a dedo, se giran en plena campaña, en plena Ley de Garantías, y no aparece lo que se compró. ¿O se certifica que se entregan o se dejan en depósito en las bodegas del vendedor? Y la Dirección de Bomberos le pide a esa empresa que entregue lo comprado y no lo hace. Aquí en el Ministerio no nos quedamos en la denuncia; ya auditamos 24.000 millones, un contrato de 24.000 millones de pesos, pero estamos hablando de un total de 62.000 millones de pesos contratados en modalidades muy similares. Estamos haciendo auditoría y terminando básicamente esa auditoría para 42.000 millones”, dijo Lara.

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“Muy pronto llegaremos a los 62.000 millones de pesos, pero con lo que tenemos es más que suficiente para solicitarle a la Fiscalía General de la Nación y a los órganos de control e incluso al Consejo Nacional Electoral y a la Uiaf que procedan, y que nos digan a dónde fue a parar ese dinero. Con esa misma urgencia, como les decía, se firmaron otros tres contratos. Están en plena auditoría. Los bomberos de Colombia arriesgan su vida por nosotros. Se merecen que cada peso que es para ellos llegue a ellos y no se quede en una bodega privada o termine, quién sabe en manos de qué y cumpliendo qué rol. La urgencia manifiesta existe para salvar vidas en una emergencia, no para saltarse la ley. Este Gobierno no va a mirar para otro lado”, concluyó el ministro del Interior.