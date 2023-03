Iván Cepeda arremete contra el Fiscal General por críticas al Gobierno: “eso se llama traición a la patria”

El fiscal general, Francisco Barbosa, se ha convertido en las últimas semanas en un duro crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico.

Incluso, durante un evento en República Dominicana, el jefe del ente acusador de Colombia hizo una grave denuncia en este espacio lleno de fiscales y jefes de ministerios públicos de varios países.

El fiscal Francisco Barbosa fue invitado como ponente en una conferencia magistral sobre las finanzas criminales y el papel de las instituciones contra el lavado de activos. - Foto: Fiscalía

De acuerdo con el fiscal en Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca, a través de diferentes reformas, “legalizar” toda la cadena criminal del narcotráfico.

Lo dijo el jefe del ente acusador tras advertir que se intenta permitir la importación de precursores para el procesamiento de cocaína.

“El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”, dijo el fiscal.

Adicionalmente, el fiscal aseguró que de Colombia, al año, están saliendo más de mil toneladas de clorhidrato de cocaína, que en la costa Caribe colombiana está avaluada en cinco millones de dólares, pero que en suelo europeo o norteamericano, supera los 60 millones de euros.

“Estamos hablando de flujos de 500, 600, 1000 y 1500 toneladas de clorhidrato de cocaína que pueden estar saliendo sin ahondar en las otras actividades criminales como la minería ilegal, porque una cosa es la cocaína y otra cosa es el oro”, dijo el fiscal tras advertir que la metodología de investigación debe cambiar.

El Gobierno Petro radicó en el Congreso la Ley de sometimiento. - Foto: Prensa Roy Barreras

Estas palabras, como era de esperarse, no cayeron nada bien en los sectores del Pacto Histórico, desde donde salieron a acusarlo incluso de “traición a la patria”.

“El fiscal Francisco Barbosa denuncia desde República Dominicana que Gobierno Petro busca ‘legalizar’ toda la cadena de narcotráfico. Barbosa calumnia e injuria al país y al Gobierno en un foro internacional. Eso se llama traición a la patria”, aseguró el senador Iván Cepeda, uno de los principales defensores del Gobierno.

Narcomico

En Colombia el fiscal ha dicho, por ejemplo, sobre el tema de lavado de activos, que la aprobación de la Ley de sometimiento, promovida por el Ministerio de Justicia, incluye un “narcomico” que se podría convertir en una peligrosa operación de lavado que, incluso, tendría feliz a Pablo Escobar y otros narcotraficantes.

Este proyecto de sometimiento tendría muy feliz a Pablo Escobar y al Cartel de Cali, porque finalmente les permitiría salir de la cárcel y recibir 2,8 millones de dólares que es la operación de lavado de activos más importante que se quiere hacer con una cantidad de criminales de ese talante”, dijo el fiscal general.

Según el fiscal Francisco Barbosa, la ley de sometimiento beneficiaría a grandes narcos - Foto: Getty Images/iStockphoto

Con anterioridad el jefe del ente acusador también aseguró que cualquier narco que quiera someterse a la justicia de plano se mete en el bolsillo esa millonaria cifra, que se garantiza a través del proyecto del Gobierno nacional, todo mientras a las víctimas se les agrupa en una bolsa común para una eventual reparación.

“Estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido, que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente, si tienen muchos recursos más bien hagan reparaciones individuales porque no aplican”, señaló el fiscal.

En este evento internacional el fiscal general Francisco Barbosa volvió a recordar el riesgo de aprobar, como están redactados, los proyectos para el sometimiento a la justicia y humanización de las penas, radicados por el Gobierno Nacional.