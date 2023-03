Roy Barreras advierte a la oposición sobre estallido social: “No calienten las ollas a presión”

No hay duda. El gobierno del presidente Gustavo Petro no la está pasando bien en el Congreso de la República a la hora de tramitar las reformas que anunció.

A pesar de que los textos han sido radicados con bombos y platillos, en medio de coloridos eventos en los que ha estado presente el propio presidente de la República, a la hora de dar la discusión, el Gobierno se ha visto en aprieto y ha tenido que empezar a ceder en algunos de los puntos centrales de sus iniciativas.

Incluso el presidente Gustavo Petro ya se llevó un duro golpe la semana pasada cuando se vio obligado a retirar la reforma política ante el poco apoyo político con el que contaba en la Comisión Primera del Senado.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, había anunciado un acuerdo con los partidos, pero los partidos siguen rebeldes - Foto: Semana

El tema ya empezó a generar preocupación en los sectores del Pacto Histórico, que ven cómo poco a poco se va agotando el margen para tramitar las iniciativas.

Uno de los más preocupados ha sido el senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, quien les lanzó una dura advertencia a los sectores de oposición y a los partidos que se le han atravesado a los proyectos del Gobierno: si no se hacen reformas, podría venir el estallido social.

Incluso, calificó a quienes se oponen a las reformas como sectores “delirantes e irresponsables”.

“He querido advertir que hay sectores radicales delirantes e irresponsables que prefieren hundir todas las reformas para justificar movilizaciones y bloqueos contra ‘el establecimiento’ que ‘impide el cambio’”, apuntó el senador del Pacto Histórico.

Roy Barreras advirtió que podría haber un nuevo estallido social - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por eso, Barreras aseguró que el camino sensato es “aprobar reformas razonables y consensuadas, ni radicales, ni impuestas por presión”. De acuerdo con él, el camino es el consenso pero también dar respuestas prontas a los ciudadanos.

No obstante, a pesar de su mensaje aparentemente conciliador, el presidente del Congreso lanzó un duro mensaje a la oposición: “En la otra orilla, radicales extremos de derecha e incluso la oposición de centro derecha se equivocan a mi juicio oponiéndose cerradamente a las reformas sociales porque eso no da respuesta al justo reclamo popular. Dejar todo como está es suponer que no hay injusticia social que debe resolverse. No calienten las ollas a presión”.

Dudas en conservadores y La U

A pesar de los llamados del presidente del Congreso, la polémica reforma a la salud, la iniciativa luce cada vez más enredada.

Este martes el Gobierno recibió un golpe de realidad. Primero, el expresidente César Gaviria anunció que el Partido Liberal definitivamente no apoyará esta reforma, lo cual representa un duro golpe para la administración de Gustavo Petro, si se tiene en cuenta que los liberales son la bancada más grande en la Cámara y la tercera del Senado.

Y ahora, para completar los dolores de cabeza para el Gobierno, la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, le lanzó una dura advertencia al Gobierno: “Si el articulado de la reforma a la salud no tiene los acuerdos, nos levantamos”.

“Nosotros anoche tuvimos una reunión con el presidente, llegamos a unos acuerdos, para que no se destruya el aseguramiento y quedamos con él de esperar para que esos acuerdos se plasmen en el articulado, ya llevamos dos veces que no se ha plasmado en el articulado”, apuntó Toro.

Dilian Francisca Toro, presidenta de la U - Foto: Prensa Partido de la U

Al ser consultada sobre la decisión del expresidente Gaviria de no apoyar la iniciativa del Gobierno, la directora de La U fue clara en que la decisión de su partido es la de “esperar” a lo que quede en el texto de la reforma.

“Nosotros vamos a esperar, como establecimos con el presidente, el articulado, pero si no están los acuerdos plasmados en él, pues también nos levantamos”, indicó la presidenta de La U.

La decisión que pueda tomar esta colectividad, al igual que el Partido Conservador, resulta crucial para el futuro de la reforma a la salud.

Si el Gobierno pierde el apoyo de La U y los conservadores, sería la debacle para esta iniciativa, pues las cuentas indican que sin el apoyo de estas dos colectividades, la reforma a la salud materialmente no tendría los votos para pasar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde arrancará su discusión.