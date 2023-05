Iván Cepeda sale en defensa de la vicepresidenta Francia Márquez: “La primera línea no es un grupo violento”

La vicepresidenta Francia Márquez, en un tono muy agresivo, mostró su verdadera cara este lunes festivo, 1 de mayo, en medio de las movilizaciones del Día del Trabajador. La funcionaria salió a marchar en Cali y habló en contra de las llamadas “oligarquías”, pero lo que más llamó la atención de su discurso fue el elogio que hizo del grupo primera línea.

No se puede olvidar que algunos de los integrantes de esta organización hoy están presos, señalados de haber cometido delitos en el marco de las protestas del paro nacional.

En 2021 se presentaron violentas protestas protagonizadas por la llamada primera línea

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró.

Estas declaraciones no tardaron en generar el rechazo de algunos sectores de oposición, pero también desde el Pacto Histórico salieron en defensa de la vicepresidenta.

Uno de los más contundentes a la hora de respaldar lo dicho por Márquez fue el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien aseguró que la primera línea “no es un grupo violento”.

“La vicepresidenta Francia Márquez tiene razón: la Primera Línea no es un grupo ilegal y violento que deba ser perseguido” , indicó Cepeda.

El senador de izquierda pidió, además, que se les respete a estos jóvenes el derecho a la “libertad de expresión”.

“Los jóvenes que expresaron su inconformidad en el estallido social tienen pleno derecho a la libertad de expresión. Que no se les censure y calumnie”, apuntó el senador.

"Que viva la primera línea", esta fue la polémica frase de Francia Márquez durante la marcha del Día del Trabajo 2023, en Cali. - Foto: El País

Las declaraciones de la vicepresidenta, como era de esperarse, desataron toda una controversia, pues mientras unos sectores consideran que este grupo salió a “luchar en favor de los colombianos”, otros denuncian los actos de vandalismo cometidos por esta organización.

Por ejemplo, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, cuestionó lo dicho por Márquez y le recordó los diferentes actos de vandalismo que cometió la primera línea durante las jornadas de marchas, especialmente en Cali, una de las zonas con mayor problema de orden público como consecuencia de este colectivo que defendió la vicepresidente.

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, ¿Viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá? ¿Viva la primera línea que incendió las alcaldías de Jamundí y Yumbo? ¿Viva la primera línea que asesinó, secuestró y torturó policías?”, indicó la gobernadora Roldán González.

Unos tuits más abajo, la funcionaria del departamento rechazó la postura de Francia Márquez y le recordó que desde la Gobernación se rechazó “la brutalidad policial” y que ella misma intervino para generar la protesta pacífica.

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica, señala el texto.

Por último, Clara Luz Roldán González invitó a Márquez para que sea gestora para reconciliar al país, que este debe ser su rol como vicepresidenta.

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, le pido por favor asuma su rol de vicepresidenta, reconcilie al país, busque el diálogo social, no haga apología de la violencia, no radicalice al país, ni instigue odios”, concluyó la gobernadora.

Petro habla de reelección

Por primera vez desde que llegó a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro habló este lunes festivo de reelección presidencial, una figura que hoy está prohibida por la Constitución. Lo hizo al posesionar a sus nuevos ministros.

“He pedido que donde están nuestras prioridades programáticas el Gobierno trabaje día y noche, trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial, o sea que eso equivale a una reelección”, dijo Petro, sonriente. Los asistentes también sonrieron cuando el mandatario pronunció esa frase. “Sólo hay que trabajar más, ¿o no?”, agregó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro en la posesión de sus nuevos ministros - Foto: Presidencia de la República

El pronunciamiento del jefe de Estado durante la posesión de los nuevos miembros del gabinete ministerial.

Uno a uno, los nuevos miembros del Gobierno fueron llamados para aceptar sus cargos como ministros, acatando las responsabilidades y obligaciones con los ciudadanos y el país entero. Por su parte, el mandatario iba firmando cada uno de los decretos emitidos para posesionar a:

Ricardo Bonilla, como nuevo ministro de Hacienda.

Jhenifer Mojica, nueva ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Yesenia Olaya es la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Información.

Mauricio Lizcano es el ministro de TIC.

William Camargo llegó al gabinete como ministro de Transporte.

Carlos Ramón González será el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Cabe destacar que, mediante decreto, también se posesionó Olmedo López Martínez, quien llega a ocupar el cargo de director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre.