Iván Duque conmina al Gobierno Petro a reconocer el triunfo de Edmundo González en elecciones de Venezuela, “no señor Maduro, usted es un dictador, un criminal”

“Eso es un golpe al pueblo venezolano, es un golpe a la expresión soberana de todo un país que quiere decir ‘ya basta’ a la dictadura. Ahora lo que espera el dictador, es que basado en ese dictamen que no tiene sustento, ni soporte, y que también termina validando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaba al servicio de que él se robara las elecciones, pretende que salgan varios países, simpatizantes de dictadura en la comunidad internacional a reconocerlo como presidente legítimo. No señor Maduro, usted es un dictador, un criminal”, aseguró el exmandatario.

Duque le hizo un llamado al pueblo venezolano: “Tienen que mantenerse en las calles, tienen que resistir, persistir y no desistir ante toda esta envestida de represión de la dictadura. Pero también un llamado a las Fuerzas Militares de Venezuela, este golpe no puede permitirse, permitirlo sería lacerar a todo un pueblo y será detonar una nueva crisis migratoria en todo el continente porque habrá millones de personas que perderán la esperanza si es que ustedes no se ubican del lado de la decisión soberana asumida el pasado 28 de julio”, aseguró.