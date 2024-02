Jennifer Pedraza dice que fallas en presupuesto habrían quedado mal intencionalmente por Petro, para no financiar metros de Medellín y Bogotá

Según la congresista, con esto el gobierno del presidente Petro “mataría dos pájaros de un solo tiro”, ya que, por un lado, podría ajustar el presupuesto para el próximo año y, por el otro, no le giraría la plata a las obras con la que no está de acuerdo. Todo sin que sea aprobado ese cambio por el Congreso.

Los errores que puntualmente cometió el Gobierno es que en el estatuto orgánico de presupuesto se establece, en el artículo 67, la especificidad con la que se tiene que ordenar el gasto en el decreto de liquidación y allí se tiene que colocar el destino y monto particular, es decir, en este caso, el metro de Bogotá y la plata que se va destinar pero eso no quedó en el decreto final.

“La falta de especificidad viene acompañada de una restricción de que esa plata no se gaste. No se ejecuta. Por eso es que quitar la especificidad al decreto del presupuesto es en la práctica recortar el presupuesto porque no se puede gastar todo lo que no esté definido de manera explícita”, aseguró la congresista.