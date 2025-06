Jerónimo, hijo de Álvaro Uribe, se despachó contra Juan Guillermo Monsalve: “Vive mejor que el 99% de los presos en Colombia”

Según Jerónimo, “el papá y el hermano de Juan Guillermo, por el contrario, no tienen ningún antecedente penal. Han sido trabajadores honestos del campo. El hermano de Juan Guillermo está tratando de labrarse un futuro en los EE. UU. Ninguno de los dos estaba obligado a testificar en contra de su familiar, pero ambos lo desmintieron, bajo juramento. Ambos negaron que en Guacharacas se hubiera fundado algún grupo paramilitar. Ambos coincidieron en que mientras la finca perteneció a la familia Uribe Vélez, no hubo presencia paramilitar, y que, por el contrario, lo que los llevó a irse fue la presión guerrillera”.

Y siguió: “Ninguno de los dos vio a Álvaro Uribe durante los primeros casi diez años que trabajaron allí y al día de hoy no lo conocen. Los Uribe Vélez vendieron la finca en 1996 y los nuevos dueños recontrataron a don Óscar Monsalve (padre de Juan Guillermo Monsalve) como mayordomo. En ese nuevo período vieron que paramilitares, Ejército y guerrilla transitaban por la finca, pero no era la base de ninguno. De Santiago Uribe no volvieron a saber”.

Y remató: “Cepeda facilitó pagos a la familia Monsalve, les ofreció asilo en otros países, visitó a Juan Guillermo 11 veces en la cárcel y lo tiene viviendo como un rey. Mantenían comunicación permanente, pero a Iván Cepeda se le borraron los chats. Supuestamente, su testimonio es la pura verdad. Óscar Monsalve, padre e hijo, no tienen antecedentes penales y no conocen a Álvaro Uribe. Supuestamente, su testimonio es mentira. Esa interpretación conveniente de los testimonios se repite en decenas de testigos, mucho de ellos condenados y presos, pero que, por no haber declarado en contra de Uribe, no han contado con los privilegios carcelarios de Monsalve".