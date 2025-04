El excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo le envió una carta formal al presidente Gustavo Petro en la que le pide que no se firme el contrato entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que hace parte del Gobierno, y la empresa de origen estadounidense Hughes Hubbard & Reed (HHR).

Según explicó Robledo, el problema es que la empresa a la que estaban relacionados en Colombia, un requisito fundamental, no existiría en el país. Se trata de Astrea Abogados Asociados que según el exsenador sería “fantasma”.

“Ante las observaciones planteadas el pasado 21 de marzo por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, relacionadas con la propuesta de representación del Estado en el caso Continental Gold Inc. Vs. República de Colombia, la firma internacional aclaró que, ‘no contempla formar una alianza con Astrea, no ha asumido compromiso alguno con ninguna firma colombiana hasta la fecha y que la propuesta presentada corresponde exclusivamente a Hughes Hubbard’”, dijeron desde la ADJE.