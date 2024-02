Jota Pe Hernández le canta la tabla a Gustavo Petro y le advierte que Colombia no es Venezuela: “Ya basta de amenazas”

“He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EE. UU. y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan”, sostuvo el jefe de Estado.

El mandatario agregó: “No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República”.

La dura respuesta de Jota Pe Hernández

“Gustavo Petro una vez más se victimiza y afirma que las instituciones lo están persiguiendo. Pareciera que no entendiera que fue su propio hijo el que confesó los delitos que cometió, pareciera que no entendiera que Leyva fue suspendido porque no hizo el trabajo que le correspondía”, inició.