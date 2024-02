“En el Pacto Histórico hay codo por todo lado”: César Pachón se destapa, cuestiona a la ministra de Agricultura y dice que el cambio en el agro “no se ve por ningún lado”

SEMANA: Usted tuvo que dejar el Senado tras un fallo del Consejo de Estado por doble militancia. ¿Qué pasó?

CÉSAR PACHÓN: Simplemente, salgo y soy un ciudadano más. He querido apoyar al Gobierno, he estado en las redes sociales, pero yendo a las regiones encuentro reclamos diarios de gente que dice que no ha llegado el Gobierno y que pregunta cuáles son los cambios. Y, en el caso del sector agropecuario, con el que trabajo, no puedo dar mayores cosas. Es importante lo que se está haciendo sobre la tierra, pero el tema del subsidio de insumos agropecuarios, mercadeo agropecuario, realmente, no se ve en el campo.

SEMANA: ¿Lo volvieron a llamar del Pacto Histórico?

C.P.: No. En el Pacto Histórico, los congresistas, los partidos, cada cual anda por su lado. No han tenido en cuenta a muchos de los que participaron en la lista, que ayudaron a hacer el umbral, no los han llamado. Si no es porque empiezan a buscar en la lista quién sigue para ocupar la siguiente curul, no los voltean a mirar.

SEMANA: ¿Y por qué esa ingratitud?

C.P.: No se han podido cohesionar los partidos del Pacto Histórico en una sola fuerza y cada cual tira para su lado.

SEMANA: Es decir, ¿a usted no lo volvieron a tener en cuenta?

C.P.: No. Sigo solo desde el activismo social. No nos han tenido en cuenta y saben que podemos servir y apoyar al Gobierno, a las instituciones y demás.

SEMANA: ¿El Pacto Histórico lo dejó solo?

C.P.: Sí. Después de mi salida del Congreso, vinieron más demandas y he tenido que conseguir de mi bolsillo, sin sueldo y sin nada, para pagar mis abogados. El Pacto Histórico no ha estado ahí para respaldar.

SEMANA: ¿Y los ha buscado?

C.P.: He hablado con varios compañeros, incluso, con algunos ministros. Al del Interior, Luis Fernando Velasco, le comenté la situación, pero, realmente, promesas y nada de respaldar a personas que metimos el hombro y apoyamos el proyecto. A los compañeros que ayudaron al umbral, gente que se movió en muchas regiones para respaldarnos, no les contestan el teléfono. Por ejemplo, me llamó un muchacho de Casanare, me dijo que querían hacer una movilización en Bogotá con miembros de la Colombia Humana. Buscan hacer un reclamo porque no los han tenido en cuenta.

SEMANA: ¿Hay trabas en el Gobierno?

C.P.: He hablado con el ministro del Interior, he enviado el mensaje a la Presidencia, no ha sido posible. He tratado de hablar con Carlos Ramón González, he pedido muchas citas y no nos ha atendido. Sabemos que está apoyando y respaldando mucho a la Alianza Verde, incluso, a miembros de ese partido que estuvieron en contra de la campaña Petro, como el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien estuvo todo el tiempo con Rodolfo Hernández, pero ahora, parece, el director del Dapre es su padrino.

SEMANA: ¿En dónde más ha buscado al presidente?

C.P.: Lo he buscado, he ido a algunas regiones a hablar con él, pero la logística que organiza el director del Dapre, Carlos Ramón González, no lo permite, como sí ocurría cuando estaba Laura Sarabia al lado del presidente. Antes, por ejemplo, cuando estaba Sarabia era mucho más fácil la comunicación. Hoy con Carlos Ramón no es posible.

SEMANA: Si Petro lee esta entrevista, ¿qué le dice?

C.P.: Que revise su gabinete. Hay personas buenas y hay otras que simplemente están ocupando un cargo, un puesto, y que él les viene dando muy buena línea, pero lamentablemente hay muchos que no la están ejecutando. Es preocupante. Sigo respaldando al presidente, pero hay muchos de sus funcionarios que no están haciendo la labor.

SEMANA: ¿Usted tiene cara para responderle a la gente?

C.P.: Sí, siempre doy la cara, pero en el caso del sector agropecuario, sea en Nariño, Boyacá, Huila, Casanare, Arauca, entre otros, la gente se pregunta: ¿qué ha llegado del Gobierno? La gente del agro, por ejemplo, que venía moviéndose, trabajando, manifiesta en este momento que no percibe los apoyos, como el subsidio de los insumos y el acceso a créditos. Lo único que dicen es que perciben que subió el costo de la gasolina. Hay regiones donde se han entregado tierras a campesinos y ellos dan su testimonio, pero la mayoría del territorio colombiano no ha visto el cambio en el sector agropecuario.

SEMANA: Es decir que, 17 meses después de llegar Petro al poder, no se ve el cambio en el sector agropecuario.

C.P.: Sí, realmente es así. Lo único de rescatar es la compra y entrega de tierras, es un trabajo de resaltar que se debe incrementar, porque el reto es grande.

SEMANA: ¿Qué les responde a los inconformes?

C.P.: Que el presidente está apoyándose en sus funcionarios y varios de ellos no le están cumpliendo. Esperemos que él pueda replantear algunas personas del equipo de gobierno y pueda nombrar a gente con la capacidad técnica, logística y administrativa para poder llegar a las regiones. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene más recursos, venía con 2,8 billones de pesos y en el Congreso le autorizamos 4,5 billones y en este 2024 tiene 9,5 billones de pesos. Es de los ministerios que más ha crecido, pero, lamentablemente, no se ve su accionar en las regiones.

SEMANA: ¿Qué funcionario no le camina a Petro?

C.P.: Le hablaré del área que más conozco, el Ministerio de Agricultura, porque soy ingeniero agrónomo y cultivo la tierra. Hay algo fundamental que quedó en el plan de desarrollo agropecuario: la seguridad y soberanía alimentaria. Pero, lamentablemente, no vemos unas acciones o una política pública que haya trazado el Ministerio de Agricultura en cabeza de Cecilia López y Jhenifer Mojica para lograrlo. Hoy, por ejemplo, los campesinos del Catatumbo están haciendo un paro cebollero. Cuando miras las redes sociales de la ministra, hizo lo mismo que con el paro arrocero: no les dio la cara, no fue al territorio, no entrega soluciones concretas, sino que ofrece una plata de la Agencia de Desarrollo Rural, que, en lugar de crear desarrollo rural, hace unas compras públicas que, creo, no están autorizadas en la ley. Ahora sí se quiere apoyar en los comerciantes de las centrales de abastos del país, cuando siempre los han atacado. En sus respuestas, dicen que hablan con comerciantes de Cúcuta, Bucaramanga, la costa para que compren la cebolla roja.

SEMANA: Usted decía que el fenómeno de El Niño tomó por sorpresa al Ministerio de Agricultura. ¿Por qué?

C.P.: Desde el comienzo de 2023, el Gobierno y el Ministerio de Agricultura anunciaron que se venía el fenómeno de El Niño, pero no hubo un plan de acción desde el Ministerio a pesar de que tuvo recursos económicos. No hizo un plan de reservorios, no enviaron maquinaria amarilla para aportar a los labriegos y ayudarles a hacer sus reservas de agua o pozos profundos, como se ha hecho en México y Perú. ¿Por qué la ministra no ejecutó un plan si desde comienzos del año se habló del impacto del fenómeno de El Niño? Hasta ahora se instalan unos PMU, pero la leche se ha derramado.

SEMANA: ¿Ya habló con la ministra Mojica?

C.P.: Le hemos pedido audiencia con productores, arroceros, cacaoteros, pero nada. Quien sí lo ha hecho es el ministro de Comercio Exterior. Realmente, no vemos ningún efecto de las acciones de la ministra Mojica sobre el agro colombiano. Que está haciendo un trabajo sobre tierras, ya se evaluará qué tan fuerte es, pero, el agro que venía caminando en Colombia, ella no lo ha volteado a mirar. Lo digo por los subsidios de los insumos agropecuarios. Cecilia López, por lo menos, trató de hacer el programa de los subsidios, pero Jhenifer ni siquiera lo intentó. Además, vemos un ICA que está desestructurado, desorganizado, incluso, a final de año en departamentos como Antioquia tuvieron un problema con las guías de movilización de ganado.

SEMANA: ¿Cómo ve el Gobierno Petro?

C.P.: Yo todavía guardo optimismo, espero que el presidente pueda replantear varios puntos que no están funcionando. Si mira el Plan de Desarrollo y la línea que envía el jefe de Estado, por ahí es el camino, pero lamentablemente si sus ejecutores no lo hacen bien es difícil.

SEMANA: Algunos de los ministros son el problema y no el presidente.

C.P.: Algunos de sus ministros y directores. Yo hablo de un sector que conozco bastante, el agropecuario. Allí las cosas no están funcionando.

SEMANA: ¿Cree que se logren disolver todas las personerías del Pacto Histórico y convertirse en un solo partido como lo quiere Petro?

C.P.: Puede hacerlo, pero el problema del Pacto Histórico es que no hay comunicación, hay codo por todo lado, no creo que podrían sobrevivir allí. Además, hay pensamientos como el del Mais, mi partido, que se hizo por circunscripción especial indígena. Ellos se presentan en Cámara y Senado y tienen un pensamiento, en algunas cosas, diferente a la izquierda, aunque en otras coinciden. El indígena busca guardar su independencia. Lo que me han manifestado los compañeros es que si hay unidad de partidos quedarán rezagados, y sus pensamientos y propuestas no se van a tener en cuenta.

SEMANA: Es decir, el Mais no entraría a ese partido único.

C.P.: Lo que se ha discutido es que el Mais no va a entrar. Se lograrán unir por ahí dos o tres partidos, quizás el Polo Democrático, la UP y la Colombia Humana.

SEMANA: ¿Por qué dice que hay codo en el Pacto Histórico?

C.P.: No hay compañerismo, no hay solidaridad. Le voy a contar algo: hay dos izquierdas en el Congreso, la que estuvo en armas y está allí y la que está en el activismo. A mí me fue mejor en la relación con los que estuvieron en armas, son más solidarios, te apoyan en los proyectos, te invitan a las regiones sin ninguna envidia. Pero me pasó con varios compañeros del Pacto Histórico a los que no les gustaba que los campesinos que me escuchaban, en medio de reuniones, no les pararan las mismas bolas a ellos; tuve inconvenientes con algunos. Incluso, hasta para firmar un proyecto de ley. Ojalá haya un cambio de actitud.

SEMANA: ¿Quién le dio codo?