Jota Pe Hernández reveló videos y mostró qué pasó con los votos que aparecieron en la elección del magistrado de la Corte Constitucional

Al terminar el conteo de votos, los integrantes de la comisión escrutadora determinaron que 102 senadores votaron y que había dos tarjetas adicionales que no fueron marcadas.

El congresista señaló que aunque sus diferencias con los senadores es evidente, en este caso el nombre del Senado no puede quedar “manchado” por lo que aclaró toda la situación.

Misterio resuelto: se reveló la verdad de lo que pasó con los dos votos no marcados que aparecieron en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/v1ONL74FN6

“Aquí lo que ocurrió no fue fraude. Lo primero que ocurre es que se hace el conteo de los tarjetones cerrados y al abrirlos se evidencia que el senador Miguel Ángel Pinto encuentra que un tarjetón con un voto tenía otro que no estaba marcado. Si fuera un fraude, pues la otra tarjeta también estaría marcada y no fue así”, dijo el congresista.