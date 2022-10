Juanita Gómez opina que las listas cerradas en el Congreso atentan contra la democracia: “Revisen los paquetes que están ahí”

El 11 de octubre, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma política que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro, y la iniciativa, como otras radicadas en los últimos dos meses, no ha estado exenta de polémicas.

Aunque el objetivo es modificar radicalmente el sistema electoral colombiano y dar herramientas para que la política del país sea más transparente, puntos como que las listas cerradas en las elecciones sean obligatorias siguen suscitando debate.

Pues bien, al debate se unió la periodista Juanita Gómez, en la cuenta en TikTok de SEMANA, donde comentó que en las listas cerradas no habrá espacio para aspirantes que distan de las viejas maneras de hacer política.

“Las listas cerradas obligatorias atentan contra la democracia y están tratando de sacar a la gente nueva: a los activistas, a los influenciadores de la política, a esos nuevos liderazgos y a quienes han conseguido los votos de a pie. Hoy, justamente, cuando hay 125 congresistas que se están estrenando y que vienen de ahí; dos de cada cinco”, comentó Juanita Gómez.

Un ejemplo de lo dicho por Juanita Gómez es el senador Jota Pe Hernández, el más votado por la Alianza Verde y el tercero con más sufragios en el país –solo detrás de Miguel Uribe y María Fernanda Cabal–, que se dio a conocer como youtuber.

“A mí me sorprende ver al senador Roy Barreras ver corriendo las bancadas de este Congreso cuando ve que se le va a caer la lista cerrada, recorre las bancadas y varios congresistas mueven la cabeza como los perritos de los taxis que veíamos hace años. La mueven y le dicen que sí porque él viene y los presiona, diciéndoles que tienen que cumplir con sus compromisos. Personas como yo, que no somos manipulables, nunca llegaríamos en una lista cerrada. Por eso le digo no a la lista cerrada”, expuso Jota Pe Hernández furioso en plenaria.

“Aunque faltan debates, el punto es que no vamos a elegir a las personas que más nos representan. Es el partido el que va a terminar eligiendo a las personas, que han dicho, va a ser en un orden hombre, mujer, hombre, mujer. Me suena bien, pero eso podría llegar a permitir una mano de colados, porque llegan ahí por acuerdos, llegan por corrupción”, explicó Juanita Gómez, que citó una entrevista con Jota Pe Hernández, realizada este miércoles por Vicky en SEMANA.

“Yo fui elegido senador de la República por un voto de opinión que se dio a través de una lista abierta en marzo de este año, una lista donde la gente sabía por quién estaba votando. Cuando las listas se cierran, el colombiano no sabe por quién está votando, y la lista la arma el ‘cacique’ de un partido. ¿Y cómo elige quiénes van primero? Quienes más plata le den, como hemos visto en ocasiones pasadas, inclusive en las últimas elecciones al Congreso, una lista donde cobraba 400 millones por la primera posición, 300 millones por la segunda, 200 millones por la tercera. El que más plata dé, es el que queda en las primeras posiciones”, dijo el senador.

Ahora bien, lo que opina Juanita Gómez es que, “en el mundo ideal, es mejor votar por un partido, por unas ideas, pero ¿quién sabe qué tipo de personajes pueden entrar en esas listas cerradas? Si no, ahí está el ejemplo, el Congreso, revisen unos de los paquetes que están ahí”.

Y concluyó: “Y sí, es verdad, la Misión Especial Electoral de 2017 recomendó, por ejemplo, las listas cerradas, ¿pero ¿qué? ¿Ahora nos vamos a hacer los tontos y decir que los que mandan en los partidos no van a decir cómo tienen que ser las listas, que los líderes naturales no se van a imponer?”.