Katherine Miranda confiesa que su ciclo en el Congreso “se está cerrando”. Entrega detalles del chat con Benedetti y no descarta “entrampamiento”

SEMANA: ¿Cómo se dio el chat entre usted y Armando Benedetti, en el que hablan cordialmente, pese a que usted promovió una carta de rechazo a su llegada al Ministerio del Interior?

KATHERINE MIRANDA: Conozco a Armando Benedetti hace muchísimos años. Compartimos en el Congreso cuando él era senador y sacamos algunas iniciativas. Nos conocimos en el trabajo legislativo. Benedetti me escribió ese día cuando llegó al recinto del Congreso y me dijo: “Hola, te quiero saludar, ¿dónde estás?”. Yo le respondí que estaba lejos porque permanecía en el otro extremo de la plenaria. Él me llamó y me dijo que me quería saludar, que me veía diferente, me hizo un chiste y afirmó que me veía más vieja porque hace más de tres años no nos veíamos. En esa misma llamada le informé que estamos promoviendo una carta rechazando su nombramiento y que yo la iba a firmar.

SEMANA: ¿Qué le respondió Benedetti?

K.M.: Me dijo que, por favor, no firmara la carta, que había que aplicar el principio de presunción de inocencia, que pensara en el daño a su familia. Sin embargo, yo le dije que lo sentía, pero que frente al tema de las mujeres era absolutamente tajante y que la firmaría. Esa fue toda la conversación con él. Claro que lo conozco. Yo acá veo una doble moral de muchos, porque no entienden que puedo tener una conversación cordial y tranquila con él, ya que lo conozco hace muchísimos años, y al mismo tiempo ser coherente y firmar la carta de rechazo a su nombramiento frente a presuntos hechos de violencia de género.

SEMANA: Habla de una llamada, pero vimos un mensaje de WhatsApp...

K.M.: Sí, hubo una llamada de Benedetti porque ese día él se hizo en mi curul buscando saludarme. Yo estaba recogiendo unas firmas para una demanda que le presentaré al Gobierno. Al no encontrarme, por eso me llamó y me hizo el chiste de que me veía como rara después de tres años. Creo que se le está dando un eco innecesario. Uno puede tener diferencias en términos conceptuales con otras personas y mantener un trato cordial. Uno tiene que ser duro con los argumentos y suave con las personas. Lo que me parece bastante raro es la foto del mensaje. Cuando usted habla, siempre se despliega el teclado para escribir. Hay muchas dudas, muy posiblemente fui víctima de un entrampamiento.

SEMANA: ¿Le tendieron una trampa?

K.M.: La verdad, hay muchas dudas. Tengo que admitir que hay muchas dudas sobre la fotografía de mi conversación con Benedetti, como fue tomada, como está siendo utilizada por algunos miembros del Pacto Histórico. Preguntemos cuántas mujeres hay en el Congreso y cuáles fueron capaces de firmar la carta de rechazo al nombramiento del ministro del Interior. Armando Benedetti es bastante conocido en el Congreso, tiene muy buenas relaciones en el Legislativo, pero cuántas mujeres tuvieron la valentía de firmar el documento. Solo seis y a mí se me está condenado por haber conocido al ministro hace diez años.

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, contó cuales pueden ser sus próximos pasos en la política. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Cree que fue un fotógrafo quien captó la imagen?

K.M.: No tengo ni idea. No puedo juzgar y acusar sin pruebas. Confío en El Espectador. Puede que para algunos la foto fue fea – lo es–, pero a uno no lo pueden juzgar por una conversación sacada de contexto, malinterpretada y posiblemente manipulada cuando mis luchas históricas en favor del feminismo y en contra de la violencia de género son conocidas por todo el país.

SEMANA: ¿Debió ser publicado el pantallazo de su conversación con Benedetti?

K.M.: Leí una columna de Claudia Morales y hay una línea muy delgada entre la privacidad y el hecho de que uno sea una figura pública, en un contexto público como es el Congreso de la República. Esto va en el fuero interno de cada quien. Sinceramente, siento que ahí no hay nada para esconder. De hecho, el mismo día en que firmé la carta de rechazo a Benedetti y que tuve la conversación con él, publiqué un trino diciendo que lo conocía hace diez años, que era absolutamente astuto políticamente y que no minimizara la voz y el trabajo de las mujeres que hemos estado en contra del Gobierno.

SEMANA: Benedetti le dijo: “Extraño saludarte como antes”. ¿Cómo era antes?

K.M.: Antes el saludo era muy cordial, la última vez que lo vi fue en plena campaña presidencial de Gustavo Petro. Había un trato mucho más cercano.

SEMANA: ¿Por qué, según usted, Benedetti no la podía saludar delante de los medios?

K.M.: Porque estábamos en la protesta y sacando la carta de rechazo a su nombramiento.

Katherine Miranda habló de sus chats con Armando Benedetti. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Benedetti la llamó después del escándalo?

K.M.: No. La verdad, dada la situación y ante las dudas de que esto fuese parte de un plan del Gobierno para tratar de desprestigiarme ad portas de la discusión de la reforma a la salud, he decidido no tener más conversaciones con Armando Benedetti. Tengo las dudas de que esto fue algo montado para tratar de desprestigiarme y hacerme daño psicológico. He preferido cortar la comunicación con el ministro. A veces, uno es muy ingenuo en la política y algunos, que ya son perros viejos, pueden engañarlo a uno.

SEMANA: Pero, ¿la amilanarán?

K.M.: Para nada, esta semana tuve discusiones fuertes y acaloradas con el presidente Gustavo Petro. Seguiré con mi voz firme, se viene el peor año de los cuatro del Gobierno Petro, donde tendremos que ser más firmes y con la voz muchísimo más alta.

SEMANA: ¿Por qué pronostica este 2025 como el peor de los cuatro años de Petro?

K.M.: A Petro se le acabó el tiempo y está en el año de todo o nada. Ha sido un Gobierno bastante cuestionado, negligente y en este último año buscará sacar adelante todas sus iniciativas, y va a procurar la reelección de él o su proyecto político. Creo que el presidente tomará una posición como Salvador Allende: o sale como un héroe o no sale. Él se está atrincherando y disparará a todo aquel que considere su enemigo. Veremos un año bastante duro en la política.

SEMANA: ¿Cómo podría quedarse Petro en el poder en 2026?

K.M.: Al centro político nos mintió, en varias oportunidades nos firmó en mármol algunas promesas que incumplió en su Gobierno. Quien traicionó las posturas fue él, no nosotros. Él traicionó al centro, que, verdaderamente, creyó en él, le dimos la oportunidad de que fuera presidente. Al fin y al cabo, sin el centro no hubiese podido llegar.

La congresista también habló acerca del gobierno de Gustavo Petro. | Foto: Semana

SEMANA: ¿Cree que la reforma a la salud, con Benedetti de por medio, se aprueba en el Senado?

K.M.: Me preocupa más la reforma laboral que la de salud, porque ya se cayó en la Comisión Séptima del Senado. Si los senadores son coherentes con lo que hicieron el año pasado, la negarán.

SEMANA: Petro dijo: “Nunca encontré a un grupo político tan lleno de traición y oportunismo” cuando conoció el chat entre usted y Benedetti. ¿Por qué?

K.M.: Petro, como otros políticos y expresidentes, cree que por el hecho de que uno los haya apoyado hay que arrodillarse, votar sin leer y sin pensar. El presidente se está equivocando y muchísimo. El hecho de que uno hubiese tenido la generosidad de apoyarlo en su campaña no significa que uno sea un comité de aplausos y que tenga que votar sin preguntar o cuestionar lo que propone.

SEMANA: ¿Usted cada vez se arrepiente de haber votado por Petro?

K.M.: La verdad, sí. Yo creo que debí haber ido a ver ballenas, como lo hizo Fajardo.

SEMANA: Se acerca 2026, ¿ya tiene candidato presidencial?

K.M.: Cualquiera, menos el que diga Gustavo Petro.

SEMANA: ¿Y qué hará en 2026?

K.M.: No tengo claridad de 2026, considero que mi ciclo en el Congreso se está cerrando y estoy viendo otras opciones en el futuro.

SEMANA: Si no es el Congreso, ¿qué hará?