Katherine Miranda estalla contra quienes dicen que pupitrearon la reforma tributaria: “a mí me respetan”

Con una votación mayoritaria en todos los bloques de artículos, los 96 ítems de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, en su totalidad, recibieron el aval en las comisiones económicas del Congreso, en el primer debate, lo que podría abonar el terreno para un segundo y último debate en las plenarias de Cámara y Senado, menos controversial.

Sin embargo, la primera votación de la reforma tributaria no fue ajena a la polémica. De hecho, en entrevista con Vicky en Semana, al mismo tiempo que desarrollaba el debate en el Congreso, el senador Miguel Uribe Turbay advirtió que la reforma iba a ser impuesta a pupitrazo. “Los congresistas que están aquí, que no fueron ponentes, tuvieron solo 48 horas para estudiar 360 páginas, que tiene, además, una nueva reforma. 50 modificaciones a artículos existentes y 16 artículos nuevos. Es completamente irresponsable y antidemocrático”, manifestó.

En la misma entrevista, el senador del Centro Democrático criticó que no se estaba permitiendo el debate. En ese sentido, aseguró que se implementó una “aplanadora” para evitar la discusión y, tal como lo advirtió, aprobar la reforma tributaria a pupitrazo.

La oposición no pasó de agache el aval que obtuvo el articulado en las comisiones económicas del Congreso. A través de las redes sociales del partido compartieron un video en el que varios de los congresistas aplauden sobre la mesa enviando el mensaje del ‘pupitrazo’, mientras que de fondo suena el ritmo de la icónica canción de Queen, We will rock you.

“¡No al pupitrazo de la reforma tributaria! Es antidemocrático que quieran aumentar los impuestos de los colombianos sin que el Congreso realice un debate serio. Continuaremos defendiendo el sector productivo, empresarial y el bienestar de todos los ciudadanos. Debate a la tributaria”, aseguraron desde el partido de oposición.

“No llegué al Congreso a ser más de lo mismo”

A raíz de los señalamientos de haber aprobado la reforma tributaria a pupitrazo, la representante a la Cámara Katherine Miranda estalló en sus redes sociales y envió un duro mensaje.

“A los que dicen que ‘pupitreamos’ la reforma tributaria. ¡Yo no llegué al congreso a ser más de lo mismo! ¡A mí me respetan!”, escribió la congresista.

Yo no llegué al congreso a ser más de lo mismo! A mi me respetan! pic.twitter.com/KWyeb7JdPd — Katherine Miranda (@MirandaBogota) October 7, 2022

Lo que quedó en la reforma aprobada

1. Impuesto a las empresas. Pagarán una tarifa general del 35 %, la cual venía ya de la reforma tributaria del gobierno anterior, pero al aplicar al año gravable 2022, se empezará a aportar desde 2023.

Tres sectores contarán con una sobretasa en el impuesto de renta: las instituciones financieras, aseguradoras, reaseguradoras, sociedades comisionistas de la bolsa de valores, agropecuarias, la bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y proveedores de infraestructura del mercado de valores, que obtengan una renta gravable superior a 4.560.480.000 de pesos, aportarán un 5 por ciento entre 2023 y 2027.

También tendrán sobretasa las personas jurídicas dedicadas a la producción de minerales. En este caso, se aplicará de manera progresiva, empezando en 2023 con un 10 %, para luego pasar a 7,5 % y cerrar en 2025 con 5 %.

El otro sector con sobretasa es el dedicado a la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos.

2. Eliminación del impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón. Este punto fue controversial, pues la razón de su eliminación fue por honrar los tratados de libre comercio que tiene el país, pero a cambio, se impuso la sobretasa al sector de la industria extractiva.

3. Ganancias ocasionales. Cuando el impuesto a las ganancias ocasionales recaiga sobre personas naturales, la tarifa que aplicaría será del 15 %, lo que implica un incremento, pues, antes de la reforma, era de 10 %.

En el caso de las personas jurídicas, se establece una tarifa única del 15 % para sociedades nacionales y extranjeras. Esta tarifa fue modificada, pues en el proyecto original era del 30%.

Para el caso de juegos de suerte y azar, loterías, rifas, apuestas y similares, tema que también fue muy controversial, la tarifa será de 35 %, desde el 20 % que aplicaba hasta antes de la reforma.

3. Renta personas naturales. Para este segmento de contribuyentes se destaca que parte de los cambios están en la reducción o eliminación de beneficios tributarios. Por ejemplo, si las personas tenían un 25 % de su renta laboral mensual exenta cuando ganaban 240 UVT, ahora se baja el umbral para obtener el beneficio. El cambio implica que solo podrán tener renta exenta quienes ganen 790 UVT anuales (descontando ingresos no constitutivos de renta, otras rentas exentas y deducciones). Esto, en todo caso, aplica para salarios de más de 10 millones de pesos.

4. Dividendos. En este impuesto hay dos tarifas, una para dividendos distribuidos a sociedades nacionales, el cual será del 10 %. Estaba en 7,5 %. Y el de sociedades extranjeras, que pasa del 10 al 20 %.

5. Impuesto voluntario. En la declaración de renta habrá una casilla para el que voluntariamente quiera aportar impuestos, los cuales, irán a financiar la política social del gobierno.

6. Iglesias y fondos de empleados. Cuando realicen actividades comerciales, pasarán a ser contribuyentes del impuesto de renta con una tarifa del 20 %.

7. Impuesto al consumo de bebidas azucaradas y ultraprocesados. Además de definir quiénes serán los sujetos pasivos del impuesto y que se entiende por ultraprocesado, se establecen tarifas por gramo, en el caso de las bebidas, y el listado de productos.

8. Impuesto al patrimonio. Incluye cuatro tarifas. De 0 a 2,7 mil millones la tarifa es 0. De 2,7 a 4,6 mil millones de pesos la tarifa es 0,5 %; de 4,6 a 9 mil millones de pesos la tarifa es 1 %. Y más de 9 mil millones, la tarifa es 1,5 %.

Además, no será deducible del impuesto de renta.