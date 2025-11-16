Katherine Miranda invita a Iván Cepeda a denunciar a Petro por bombardeo en el que murieron niños: “¿Te le mides?"

Una gran polémica se desató después de que se confirmara que en medio de un bombardeo en contra de alias Iván Mordisco, en el Guaviare, siete menores de edad murieron.

De inmediato, las voces de rechazo no se hicieron esperar y muchos salieron a condenar lo ocurrido. Incluso, la crítica hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro va encaminada porque en el pasado los integrantes del Ejecutivo, incluyendo al mandatario, cuestionaron que el gobierno de Iván Duque llevara a cabo bombardeos que pusieran en riesgo la vida de niños y adolescentes.

Katherine Miranda, representante a la Cámara, se pronunció por lo ocurrido y le hizo una invitación a Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico, para que tome las mismas acciones que hizo en contra de la anterior administración.

La congresista sacó a relucir un mensaje en el que el senador anunció en su momento que interpondría una denuncia en contra del entonces ministro de Defensa, Diego Molano, por la muerte de niños en los bombardeos.

“Su deber es rescatar a menores víctimas de reclutamiento forzado, no bombardearlos”, dijo Cepeda en aquella ocasión.

Por eso, Miranda aprovechó que la historia se está repitiendo en el Gobierno que él apoya y lo invitó a que interpongan una acción en contra del jefe de Estado actual.

“Querido Iván Cepeda, te invito a que juntos denunciemos al presidente Gustavo Petro y al ministro Pedro Sánchhez por graves violaciones al derecho internacional humanitario", señaló en su cuenta de X.

La representante dejó en claro que no debería existir una doble moral en este tipo de situaciones. “La coherencia y los principios no deben depender del gobierno de turno“, dijo.

“¿Te le mides?”, agregó.

Una vez se confirmó lo ocurrido en el bombardeo a Mordisco, el precandidato presidencial del Pacto Histórico no dudó en salir a condenarlo, dejando en claro que no está de acuerdo con este tipo de acciones militares

“Como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario“, escribió en su cuenta de X.

Además, rechazó el reclutamiento forzado de menores y las acciones terroristas que están llevando a cabo las disidencias de las Farc.

“El Derecho Humanitario y sus preceptos deben ser respetados en toda circunstancia y por todos“, complementó.