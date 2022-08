Katherine Miranda y María Fernanda Cabal protagonizan agarrón por cuenta de los impuestos a las iglesias

Un intenso debate se ha generado tras la radicación en el Congreso de la República del proyecto de reforma tributaria, una de las principales iniciativas en el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con el proyecto, el Ejecutivo busca recaudar 25,9 billones de pesos mediante la reducción de beneficios tributarios, la eliminación de exenciones y el fortalecimiento de la lucha contra la evasión. Así mismo, pretende hacer con la inclusión de nuevos tributos, como el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados.

Aunque simpatizantes del Gobierno y miembros de la coalición han expresado su respaldo a la iniciativa, hay voces que piden que en el texto, que deberá ser aprobado por el Congreso antes de que termine este año, se incluya un impuesto a las iglesias.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, es una de ellas. A través de su cuenta en Twitter, reiteró su respaldo a esta medida: “Colombia es un Estado laico. Si una iglesia no cumple función social y lo único que hace es amasar fortunas, pues que paguen impuestos. Hoy son empresas electorales que se lucran de incautos. En la reforma tributaria nos vemos”.

Tras el contundente mensaje, María Fernanda Cabal le respondió: “La iglesia es perseguida en los regímenes socialistas y empiezan difamando su función, para justificarlo. ‘Empresas electorales que se lucran de incautos’, ¿también van a prohibir la libertad de culto?”.

Miranda, por su parte y sin más preámbulos, respondió: “Ay, señora, recójase. Bien dice Mateo 22:21: ‘Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios’. Entonces tenemos una Biblia socialista”.

A favor de la inclusión de un impuesto a las iglesias también se manifestó la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien dijo que al pagar tributos las organizaciones religiosas “ayudan más”.

“Las iglesias, por sus dioses y por el pueblo que adoctrinan, deberían pagar impuestos, carajo. Así ayudan más. ¿Qué dice MinHacienda?”, dijo la actriz también en Twitter.

¿Habrá impuesto a las iglesias?

En diálogo con en exclusiva con SEMANA, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, habló acerca del futuro de la política macroeconómica del país durante la presidencia de Gustavo Petro, y sobre el futuro de las iglesias ―de si estas tendrán que pagar impuestos―.

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, frente a la pregunta de si el gobierno de Gustavo Petro le impondrá impuesto a las iglesias, el ministro Ocampo aseguró que “por nada del mundo” establecerán un impuesto para estas.

El nuevo ministro contó que a pesar de lo que puedan decir algunas personas en redes sociales, de ninguna manera se ha contemplado la posibilidad de gravar a las iglesias en el gobierno de Gustavo Petro: “La iglesia siempre ha estado por fuera del sistema tributario”.

La explicación que da el ministro Ocampo es que esto sucede por el derecho a la libertad religiosa: “Este es un país que respeta todas las religiones. No nos vamos a meter en eso”. Además, contó que si bien hay iglesias que tienen una gran cantidad de ingresos, no es lo más común. “Muchas iglesias tienen más bien falta de dinero. O sea, son poquitas las que tienen exceso de dinero. En su mayoría no son prósperas”, dijo el ministro.

Finalmente sobre este tema, Ocampo dijo que, por otro lado, las iglesias terminan pagando otros impuestos por sus actividades en las instalaciones religiosas, como puede ser el IVA y demás impuestos.