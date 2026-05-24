La amenaza de Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro en cierre de campaña: “Vine a enfrentarte y a castigarte como corresponde”

Abelardo de la Espriella protagonizó este 24 de mayo uno de los discursos más encendidos de su campaña presidencial durante el cierre realizado en Antioquia.

Desde la tarima, el candidato lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro y el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, al tiempo que prometió recuperar la seguridad mediante una estrategia de confrontación directa contra las organizaciones criminales que operan en el país.

Durante su intervención, el abogado aseguró que el regreso de la seguridad será una de las prioridades de su eventual gobierno y afirmó que el crimen se convirtió en el principal enemigo de la libertad y la estabilidad de Colombia.

“Volverá la seguridad a la patria milagro. Porque el crimen es el principal enemigo de la libertad y de la estabilidad”, manifestó ante cientos de seguidores.

El candidato sostuvo que durante su administración no habrá espacios de legitimación para integrantes de organizaciones criminales y prometió endurecer la respuesta del Estado frente a quienes delinquen.

“Conmigo nunca más verán a los bandidos en tarimas, sino en las cárceles que voy a construir”, aseguró.

De la Espriella también envió un mensaje a las familias afectadas por la violencia y afirmó que buscará hacer justicia por las víctimas de grupos armados ilegales. Según dijo, quienes han causado dolor en distintas regiones del país enfrentarán consecuencias una vez asuma el poder.

“No saben lo que les espera a partir del 7 de agosto. Van a saber lo duro que muerde el digno Abelardo de la Espriella”, expresó.

Uno de los momentos más polémicos del discurso llegó cuando mencionó de manera directa a varias estructuras criminales y anunció que serán consideradas objetivos militares de un eventual gobierno suyo.

“Que me escuche el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, las disidencias, el Frente 36, el 18, el 4, el 34, la Oficina, los Chatas y todas esas hierbas del pantano. Los declaro objetivo militar del próximo presidente de la República”, afirmó.

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