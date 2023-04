“La apertura del proceso no constituye una sanción”: Migración Colombia explica salida de Guaidó

En la noche de este martes, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, salió de Colombia desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Su entrada y salida del país fue confusa y se dio en medio de la antesala de lo que será la Cumbre sobre Venezuela organizada por el Gobierno, en que le cerraron las puertas al expresidente interino del vecino país.

Migración Colombia se pronunció sobre la salida de Guaidó del país. El director de la entidad, Fernando García Manosalva, explicó el procedimiento que llevaron a cabo con el político venezolano.

“La apertura del proceso no constituye una sanción en contra del señor Guaidó Márquez, quien se encontró en buena salud durante su corta permanencia durante el acompañamiento adelantado por Migración Colombia”, aseguró.

El director de Migración agregó que una vez notificado Guaidó de esos hechos, “el presunto infractor a la normativa migratoria” abandonó el país.

Juan Guaidó habló desde el avión que lo llevó a Miami, Estados Unidos. - Foto: Twitter @jguaido

La entidad encargada de los procesos migratorios del país se refirió a lo sucedido con Guaidó al informar que en la tarde del lunes 24 de abril se hizo la apertura de un proceso en contra de Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, de ciudadanía venezolana.

“Guaidó Márquez ingresó a territorio colombiano por vías irregulares. Oficiales de Migración Colombia realizaron el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el decreto 1067 de 2015 que contempla la normativa migratoria colombiana”, señaló Migración Colombia.

Dijeron que esa medida se llevó a cabo de acuerdo a la resolución 2357 del 2020, por medio de la cual se estipulan los procesos migratorios y un procedimiento sancionatorio por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Sin embargo, como se aclaró anteriormente, Guaidó no fue sancionado.

Juan Guaidó llegó a Colombia y tomó un vuelo a Miami. Bogotá, enero 20 de 2020 Foto León Darío Peláez/ Semana - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

“El procedimiento contó con todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa”, aseguró García Manosalva.

En la noche de este lunes la Cancillería informó, a través de un comunicado oficial, que el Gobierno no ayudó a Guaidó a salir del país, sino que el político venezolano ya tenía su tiquete aéreo comprado.

“En horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche. El pasaje ya había sido adquirido por él”, aseguraron desde la Cancillería.

“No es cierto entonces que el Gobierno nacional haya dispuesto de un avión para trasladar al señor Guaidó a ese país. Migración Colombia se encuentra atenta a que ese viaje se produzca sin dilación alguna”, informaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a las 10:42 p.m. de este lunes.

Guaidó, a las 4 a.m. ya se encontraba en Miami, Estados Unidos. El diputado expresó su inconformidad con lo sucedido por el gobierno Petro. “Me están sacando de Colombia, la persecución de la dictadura -del gobierno de Nicolás Maduro- se extendió lamentablemente hoy a Colombia”, aseguró el diputado venezolano.

El canciller Álvaro Leyva negó la posibilidad de que Guaidó se quedara en Colombia. - Foto: SEMANA

El político venezolano llegó a pie a Colombia, cruzando la frontera como millones de personas de ese país que han tomado la misma decisión ante la crisis que ha generado en ese país el régimen de Nicolás Maduro.

Sin embargo, Guaidó fue rechazado por el Gobierno de Petro. No solo no le permitieron participar en la cumbre que se llevará a cabo en las próximas horas en el Palacio San Carlos en Bogotá, sede de la Cancillería, sino que no se le permitió estar en el país.

El canciller Álvaro Leyva negó esa posibilidad. “No es que quiera participar, es que no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente, si no aparece, corre riesgos; porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, afirmó el canciller desde el Congreso.