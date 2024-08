La contundente respuesta de Federico Gutiérrez a Gustavo Petro: “Es triste ver que usted solo gobierna para algunos”

“Lamento corregirlo, Presidente Petro. Mi hermana no trabaja en ISA, trabaja en una de sus filiales hace muchos años y no, no existe ningún tipo de conflicto de interés. Créame, que de existir, sería el primero en declararlo. No somos nosotros quienes hemos actuado al margen de la Ley a lo largo de nuestras vidas”, manifestó.