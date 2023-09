“La crisis que se está viviendo en el sector salud y justicia por motivo de los ciberataques pudo haberse evitado”: David Luna

Por ciberataque a sitios web, Estado demandará a IFX Networks: “El problema es que no es del Gobierno, es de la empresa”, aseguró el minTIC

El senador le pidió información al Ministerio de las TIC para conocer el número exacto de personal con el que hoy cuenta la entidad y el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) del Gobierno, así como el presupuesto para su funcionamiento. “Al día de hoy esas dudas no han sido resueltas”, dijo.

Para Luna, actualmente no existe una verdadera coordinación para enfrentar un ciberataque.

“No existe ni siquiera un vocero oficial que responda cuando este hecho ocurre. Es por ello que desde que se presentaron los hechos se han dado cruces de información, inclusive contradiciéndose el uno al otro. Los únicos perjudicados somos los colombianos, que no sabemos qué está pasando con nuestros datos personales”, cuestionó el congresista.

Criticó que actualmente no hay coordinación entre el sector privado y las entidades del Estado, así como una regulación que obligue al sector privado a ser responsable de los incidentes que se presenten.

“Queda demostrado que Colombia tiene una política reactiva y no preventiva ante los ciberataques. No existe formación, capacitación, y la gestión de riesgos en ciberseguridad es mínima. Es fundamental que principios de ciberseguridad sean habilidades que se incentiven para todos los colombianos. Esto no es un tema de ciencia ficción, nuestros datos personales y la prestación de servicios esenciales están en riesgo”, cuestionó Luna.