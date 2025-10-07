Suscribirse

Política

La defensora del Pueblo, Iris Marín, desmiente al ministro Benedetti sobre el verdadero número de municipios donde hay riesgos electorales

La funcionaria aseguró que no solo se trata de 104 zonas que presentan un riesgo, sino que la cifra real da cuenta de 649 entre municipios en riesgo inminente, probable y latente.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 8:59 p. m.
La defensora del pueblo Iris Marín Ortiz y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: Archivo particular

La Defensoría del Pueblo presentó este martes la Alerta Temprana Especial Electoral 2025-2026, un documento que busca anticipar posibles vulneraciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos antes, durante y después de los próximos comicios.

Contexto: MOE instó al CNE a resolver de fondo la situación jurídica del Pacto Histórico

El informe, de carácter preventivo, advierte sobre riesgos en distintos territorios del país y formula recomendaciones específicas a las autoridades para garantizar unas elecciones libres, seguras y en paz.

Según la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, las advertencias no implican que sea imposible realizar elecciones. “Se trata de alertas técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó.

La funcionaria insistió en que el objetivo del documento es fortalecer las capacidades del Estado para mitigar situaciones de riesgo y preservar la tradición democrática del país.

Contexto: “Es indebido”: la Procuraduría pone en la mira a Armando Benedetti y Eduardo Montealegre por declaraciones a SEMANA sobre las elecciones de 2026

De acuerdo con la clasificación presentada por la entidad, en el país hay 62 municipios en riesgo inminente, 162 en riesgo probable, 425 en riesgo latente, 216 en riesgo fluctuante y 257 en bajo riesgo.

Sin embargo, la defensora del Pueblo aseguró que el informe no se especializó en saber cuáles eran los municipios más vulnerables de cara a las elecciones, sino en poder establecer la urgencia de las intervenciones del Estrado. Se clasificó en: intervención inmediata, intervención urgente, acción prioritaria, observación permanente y acción ordinaria.

Contexto: Alejandro Gaviria vaticina quién será el candidato de Petro en las elecciones de 2026 y lanza advertencia: “Me parece terrible”
La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana 2025.
La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana 2025. | Foto: Defensoría del Pueblo

La alerta formula veinte recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos. Entre ellas, pide al Ministerio del Interior reforzar la articulación interinstitucional y territorial de las instancias de garantías electorales, mientras que al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública se les insta a garantizar la seguridad en las vías, los puestos de votación y las zonas con mayores niveles de amenaza.

A la Unidad Nacional de Protección se le recomienda establecer planes de contingencia para candidaturas, periodistas, jóvenes, víctimas y firmantes de paz.

La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral deberán asegurar la logística, la transparencia y las garantías del proceso, mientras que los entes de control, como la Procuraduría y las Personerías, deberán vigilar el cumplimiento de los compromisos institucionales.

La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana 2025.
La Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana 2025. | Foto: Defensoría del Pueblo

La Defensoría también subraya la necesidad de aplicar medidas diferenciales de protección para poblaciones en especial condición de riesgo, como líderes sociales, mujeres, población LGBTIQ+, defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Marín Ortiz concluyó que esta alerta “no tiene carácter político ni partidista, sino un enfoque democrático y preventivo”, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y asegurar que las elecciones de 2026 se desarrollen en un ambiente de paz y garantías.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El próximo 12 de octubre se implosionarán los puentes de Puente Aranda, donde confluyen cuatro importantes vías de la ciudad

2. Excomandante de las Fuerzas Militares rechazó señalamientos por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle

3. El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

4. Seis contratos por $17.000 millones enredan a Misael Cadavid; parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

5. Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Defensoría del PuebloMinisterio del InteriorArmando BenedettiIris Marín OrtizElecciones 2026

Noticias Destacadas

Francisco Santos y Gustavo Petro.

El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

Redacción Semana
Enrique Gómez y Abelardo de la Espriella.

“Lo atacan porque va de primero”: Enrique Gómez, de Salvación Nacional, sale en defensa de Abelardo de la Espriella

Redacción Semana
Hernán Penagos Giraldo Registrador Nacional del Estado Civil Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Registrador reconoce que hay riesgos electorales en algunos municipios del país, pero aclara que no se aplazarán las elecciones

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.