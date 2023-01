“La democracia merece una oposición más decente”: Roy Barreras ante la burla de Miguel Polo Polo a Francia Márquez

El presidente del Senado, Roy Barreras, no escapó a la crítica que recientemente le hizo el congresista Miguel Polo Polo a la vicepresidenta Francia Márquez por su cambio de apariencia física.

El representante de oposición, quien no detiene su arsenal de ataques contra la ‘vice’, se burló del sobrepeso de la afrodescendiente.

“Más inflación y se revienta. Y los niños de La Guajira y Chocó muriéndose de hambre”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Él hacía referencia a la inflación que llegó al 13.12% en el 2022 y que se traduce, entre otras, a que el costo de vida de los colombianos aumentó un 1.26% solo en diciembre.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de Márquez unos años atrás donde se le observa con un kilos de menos.

La crítica de Polo Polo no cayó bien porque, en esta oportunidad, se refirió a un aspecto personal de la mujer. Por esto, varios sectores afines al Gobierno salieron a respaldar a la vicepresidenta y le cayeron encima al representante por las negritudes.

El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que “es una derecha ofensiva y decadente. La democracia merece una oposición más decente”.

Derecha ofensiva y decadente… la democracia merece una oposición más decente… https://t.co/PlCToFBKIs — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 7, 2023

El senador del Pacto Histórico no mencionó a Polo Polo, pero el mensaje iba dirigido a él. De hecho, respondió a un mensaje del influenciador de izquierda, Beto Coral, visiblemente molesto con las críticas del congresista de oposición.

Esta no es la primera vez que el representante cuestiona a la vicepresidenta. Recientemente, dijo que ella “es una lástima y vergüenza para la raza negra”, y ha cuestionado fuertemente el Ministerio de la Igualdad que creó el gobierno del presidente Gustavo Petro como compromiso de campaña.

Miguel Polo Polo se burló del cambio de apariencia física de Francia Márquez. - Foto: Autor Anónimo /SEMANA

Polo no desaprovecha una metida de patas de Márquez para caerle encima. En medio de la campaña presidencial la cuestionó porque confundió el nombre de la empresa de agroquímicos colombo-venezolana. “Al parecer, la ‘empobrecida’ terminó siendo pobre de cerebro. Señora Francia Márquez no es ‘monomenos’, es Monómeros. La empresa no está quebrada, de hecho, según ellos mismos, el 2021 fue el mejor año; obtuvieron 53.000 millones en ganancia. ¡Qué vergüenza para la raza negra”, escribió en Twitter.

Miguel Polo Polo ya estuvo en los estrados judiciales con Francia Márquez. Aún así, no detiene sus críticas. - Foto: SEMANA

Aunque en una oportunidad, Francia Márquez llevó a los estrados judiciales a Miguel Polo Polo y llegaron a un acuerdo y él se retractó, el joven político no detiene sus críticas.

El representante permanece de vacaciones en la Costa. Sin embargo, desde allí no ha dejado de cuestionar las decisiones del gobierno Petro. Ante la desmentida del cese bilateral al fuego del ELN al presidente, el dirigente se fue lanza en ristre contra el Gobierno.

“Petro en campaña dijo que a los tres meses de su gobierno se acababa la guerrilla porque se hacía “La Paz”. Van 5 meses y el ELN le dijo en la cara que no quiere tregua, sino plomo. Lo dejaron como un loco y mitómano, como lo que es. Que vergüenza sentirán sus votantes”, dijo.