“La elección de la fiscal Luz Adriana Camargo no fue transparente”: habla el estudiante del Externado que demandó dicha elección en el Consejo de Estado

SEMANA: ¿Por qué radicó una acción de nulidad contra la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo?

SAMUEL ORTIZ: Me preocupa la independencia de la autonomía judicial. Al ver que la doctora Amelia Pérez renunciaba a la terna, y que ese mismo día se dio la elección de la nueva fiscal, decidí presentar la demanda. Considero que la terna estaba descompuesta por esa renuncia. Adicionalmente, hay otro aspecto y es la desviación de poder de la Corte Suprema en esa elección.

SEMANA: ¿A qué se refiere?

S.O.: El cargo se estructura por una violencia de género, puesto que es evidente que Amelia pasó de 13 votos a 0. El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, dijo en ese momento que la elección ya se estaba cocinando. Luego, sorpresivamente, a raíz del escándalo de los mensajes en redes sociales de Gregorio Oviedo, esposo de Amelia, ella se quedó sin votos. El cargo se estructura en torno a la violencia de género hacia la entonces ternada Amelia y, por supuesto, aparece una desviación de poder de la Corte. Pese a que la terna estaba desintegrada, se decidió elegir a la fiscal.

SEMANA: ¿En qué sentido Amelia Pérez fue víctima de violencia de género?

S.O.: Ella no fue valorada en su autonomía e independencia como mujer y, por el contrario, se le atribuyeron opiniones que no eran suyas. Ella menciona que fue objeto del delito de opinión donde se le atribuyeron opiniones ajenas. Eso, claramente, es violencia de género.

SEMANA: En sus cartas de renuncia a la terna, enviadas al presidente Petro y al magistrado Chaverra, el 12 de marzo de 2024, horas antes de la elección de Camargo, Amelia Pérez habló de “interferencia de factores extraños” en ese proceso. Según lo que ha investigado, ¿a qué se refiere?

S.O.: Por lo que se ha conocido en los medios de comunicación, entre ellos SEMANA, Vladimir Fernández (en ese momento secretario jurídico del Gobierno Petro) jugó un papel importante. Él citó a las candidatas a una reunión con Petro, entre ellas a Amelia Pérez. Ella se rehusó a reunirse con Petro porque, en el marco de su campaña, optó por desmarcarse del presidente con el fin de no ser vista como la candidata del petrismo. Ella, naturalmente, exigía autonomía en sus decisiones y por eso no quería ni ser vista ni vincularse con Petro, ya que estaba en el marco de una campaña en la que ella defendía la autonomía y la independencia judicial.

SEMANA: Es decir, Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, ¿interfirió en la elección de la fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia?

S.O.: Así es.

Samuel Ortiz, estudiante de Derecho del Externado. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

SEMANA: ¿Y esa interferencia tenía que ver con reuniones que él estaba promoviendo, y en las cuales estaba presente Petro, para hablar con las ternadas a la Fiscalía?

S.O.: Así es.

SEMANA: Según lo que usted ha podido establecer, ¿qué candidatas se reunieron con Petro en medio de esa elección?

S.O.: La única que asistió a esa reunión fue Luz Adriana Camargo. La otra candidata, Ángela María Buitrago, se rehusó también a reunirse con Petro.

SEMANA: Ahí viene la explicación entonces de las “interferencias extrañas”...

S.O.: La decisión de la Corte Suprema debía ser autónoma en el marco de su independencia y sus facultades constitucionales. Dada esa injerencia que venía desde la Presidencia de la República, específicamente desde la Secretaría Jurídica, se empiezan a entorpecer las cosas.

SEMANA: ¿Qué rol jugó Vladimir Fernández en la elección de la fiscal general?

S.O.: Lo más seguro es que el señor Fernández quería posicionar a una candidata, que seguramente fue la que al final ganó, puesto que estaba muy desfavorecida, no tenía votos. No sabemos la razón por la cual querían desbancar a Amelia Pérez. Pareciera ser por una represalia al rehusarse a reunirse con el presidente Petro.

SEMANA: ¿A la Corte Suprema de Justicia habría llegado información negativa en contra de Amelia Pérez?

S.O.: Se dice que se remitió un informe de inteligencia en el que se advertía que si ella era elegida, la guerrilla se tomaría la Fiscalía. Es una estrategia de revictimización, porque ella en su momento estuvo en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y le correspondió la investigación del atentado contra el club El Nogal. El fiscal de ese entonces, Luis Camilo Osorio, la acusó de manejar unas líneas de investigación un poco oscuras y casi que quería favorecer a las Farc. Entonces, es revictimizar y repetir viejos discursos que se habían manejado en contra de ella para vincularla con grupos subversivos.

Vladimir Fernández y la fiscal Luz Adriana Camargo. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Y quién remitió esos informes a la Corte Suprema de Justicia?

S.O.: Se comenta que fueron allegados de Iván Velázquez, quien en ese entonces era el ministro de Defensa.

SEMANA: Velásquez, además, es cercano a la hoy fiscal Camargo…

S.O.: Sí, trabajaron como magistrados auxiliares en la Corte Suprema de Justicia y luego en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

SEMANA: Cuando usted interpuso una acción de nulidad por la elección de la fiscal Camargo, ¿qué ocurrió?

S.O.: A partir del 19 de abril (de 2024) me llegaron correos, algunos tipos de amenazas, decían que yo quería joder la elección. Como en la demanda estaba también mi teléfono celular, el dispositivo empezó a presentar inconsistencias, se recalentaba, se descargaba muy rápido, las llamadas replicaban, mi círculo también presentaba ese tipo de fallas que eran anómalas. Antes no se presentaban y ocurrieron justo en ese momento.

SEMANA: ¿Qué pudo haber detrás de esas amenazas y esas posibles chuzadas a su teléfono celular?

S.O.: Lo más seguro es que personas que estaban interesadas en esa elección, y que les sirve la nulidad, empiezan a cocinar esas estrategias tan rastreras para, por supuesto, amedrentar un poco a los demandantes, entre los cuales me incluyo.

SEMANA: ¿La elección de la fiscal Camargo se hizo de manera transparente?

S.O.: No.

SEMANA: ¿Por qué asegura eso?

S.O.: Tengo dudas por las versiones que han surgido en medios de comunicación, y también con lo que se logró contrastar en las cartas de renuncia de Amelia Pérez. Ella cuenta con gran parte de la información y denuncia interferencias extrañas. A mi modo de ver, con los 13 votos debió ser declarada elegida como fiscal general y, por supuesto, con una terna desintegrada, no había lugar a que la Corte se pronunciara y eligiera a Luz Adriana Camargo.

Vladimir Fernández habría sido clave en la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: Luz Adriana Camargo fue incluida en la terna tras un ajuste realizado por el presidente Petro, tras el retiro de Amparo Cerón...

S.O.: Tengo información de que la doctora Cerón interpuso una acción de tutela que está en revisión por la Corte Constitucional.

SEMANA: ¿Qué magistrados en la Corte Suprema de Justicia actuaron a favor de Luz Adriana Camargo?

S.O.: Se dice que el entonces magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, que era de la Sala de Casación Penal, estaba adelantando gestiones para favorecer a la candidata.

SEMANA: ¿Qué tipo de actuaciones habría tenido este exmagistrado?

S.O.: Buscaba hacer comentarios un poco más favorables a determinada candidata y un poco para mermar a Amelia Pérez, precisamente aprovechándose del escándalo de los trinos del esposo.

SEMANA: ¿Vladimir Fernández y el entonces magistrado Luis Antonio Hernández actuaron de forma coordinada en esa elección?

S.O.: Puede ser, es lo más seguro.

SEMANA: ¿Quién estuvo detrás de la divulgación de los trinos del esposo de Amelia Pérez?

S.O.: Se dice que es el señor Vladimir Fernández quien empieza a mover eso para, precisamente, mermar la votación que tenía Amelia Pérez.

SEMANA: Sandra Ortiz ha entregado pruebas en la Fiscalía que constatan que, al parecer, los 3.000 millones de pesos que ella le dio a Iván Name tenían como fin que él agilizara en el Senado la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. En la Fiscalía, presuntamente, no ha sido acogida esa información que compromete a Fernández…

S.O.: El señor Fernández ha estado muy preocupado para que esas investigaciones en su contra no avancen. Ustedes en SEMANA publicaron lo que ocurrió en una sala plena de la Corte Constitucional, cuando el señor Fernández apagó la cámara en una sesión y, 20 minutos después, la Fiscalía expidió un comunicado diciendo que la información de Sandra Ortiz no era creíble, que era confusa. Creo que el nexo causal entre una cosa y otra nos lleva a decir que, efectivamente, se trata de una evolución del favor que le hizo para la elección.

SEMANA: ¿Qué debe hacer el Consejo de Estado con la acción de nulidad?

S.O.: Rechazar todos los mensajes en contra de la magistrada Gloria María Gómez Montoya. Han dicho que ella está aliada con un sector de la derecha rancia de Antioquia. No puede dudarse ni de la independencia ni de la autonomía de la sección quinta y, especialmente, de la magistrada ponente. Se fallará lo que en derecho corresponda.

SEMANA: ¿Hay elementos jurídicos para declarar nula la elección de la fiscal?

S.O.: Sí, correcto. Se desintegró la terna. Con eso se vulneró una facultad constitucional que se atribuye al presidente de la república, quien debe, en caso de una renuncia, recomponer la terna. Esto ya lo había mencionado la propia sala plena del Consejo de Estado en la elección del entonces procurador general Alejandro Ordóñez. Es un argumento sólido.

Vladimir Fernández y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

SEMANA: Usted habla de reuniones de Vladimir Fernández y Petro con Luz Adriana Camargo en medio de la elección…

S.O.: En teoría, no está prohibido por el ordenamiento, pero la facultad del presidente y de su entorno se agota al postular la terna. Cualquier tipo de interferencia que se haga durante el trámite, que le corresponde a la Corte Suprema, es claramente un vicio que debe declararse.

SEMANA: ¿Amelia Pérez siente que perdió esta elección por algo oscuro?