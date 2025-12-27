La emergencia económica de Petro llega al Congreso: las preguntas de fondo que pondrán a prueba al Gobierno

La declaratoria de emergencia económica firmada por el presidente Gustavo Petro abrió uno de los debates institucionales más sensibles de su gobierno y trasladó el pulso político al Congreso de la República, donde el Ejecutivo deberá justificar el uso de poderes excepcionales para enfrentar una crisis fiscal que, según sectores de la oposición, no cumple con los requisitos constitucionales de imprevisibilidad y gravedad.

La citación a debate de control político, aprobada incluso durante el receso legislativo, marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el Legislativo. No se trata únicamente de un choque político, sino de una discusión de fondo sobre los límites del poder presidencial y el uso de estados de excepción como herramienta para suplir derrotas legislativas o dificultades fiscales estructurales.

El decreto de emergencia económica podría ser debatido en Senado. Foto: SEMANA

El Congreso busca establecer si el Gobierno puede demostrar que la situación económica que motivó la emergencia es verdaderamente extraordinaria y no el resultado de problemas previsibles. Una de las preguntas centrales que deberán responder los ministros es qué hechos nuevos, concretos y verificables alteraron de manera súbita el orden económico y social del país, y por qué estos no podían ser atendidos mediante los mecanismos ordinarios del Estado.

Otro punto neurálgico del debate será el hundimiento de la ley de financiamiento. Los congresistas quieren saber si la falta de mayorías en el Capitolio puede considerarse una justificación válida para declarar una emergencia o si, por el contrario, se trata de una manifestación normal del sistema de pesos y contrapesos. En ese escenario, el Gobierno deberá explicar por qué optó por legislar vía decreto en lugar de insistir en la construcción de consensos políticos.

La sostenibilidad fiscal es otro de los frentes que concentrará el debate. El Ejecutivo tendrá que detallar el impacto real de las medidas adoptadas bajo la emergencia sobre el déficit, la deuda pública y el marco fiscal de mediano plazo. También deberá explicar cómo estas decisiones se articulan con la regla fiscal y qué riesgos implican para la estabilidad económica del país.

La ANDI, Fenalco, Camacol, el Consejo Gremial y Asobares advierten riesgos jurídicos y económicos del Decreto 1390 de 2025 y piden que la Corte Constitucional actúe con rapidez. Foto: Presidencia

Adicionalmente, el Congreso pondrá la lupa sobre operaciones financieras recientes y decisiones presupuestales tomadas en el marco de la emergencia. Los parlamentarios buscan claridad sobre la transparencia, la planeación y los criterios técnicos utilizados para justificar movimientos de alto impacto en las finanzas públicas.

Desde el Gobierno, la defensa se ha centrado en la necesidad de garantizar la continuidad de programas sociales y el funcionamiento del Estado ante un hueco fiscal que, según el Ejecutivo, no puede resolverse con herramientas ordinarias. Sin embargo, esa explicación será contrastada con el argumento de que la crisis fiscal es, en buena medida, el resultado de decisiones políticas y de un gasto público que no ha sido ajustado oportunamente.

El debate en el Congreso no solo definirá el futuro inmediato de los decretos expedidos bajo la emergencia económica, sino que podría sentar un precedente clave sobre el uso de figuras excepcionales en Colombia. En juego no está únicamente una decisión económica, sino el equilibrio entre ramas del poder público y el alcance real de los límites constitucionales al Ejecutivo.