El comentario del presidente Gustavo Petro contra Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, donde se refirió a las “plumas” y las “lentejuelas” no gustó ni siquiera en la propia izquierda.

Petro textualmente escribió en sus redes sociales: “Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Gustavo Petro. Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece. Aquí estamos es para defender el salario vital a como de lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros".

Gustavo Petro, Juan Daniel Oviedo y la imagen de la red social X. Foto: SEMANA

La feminista y activista de izquierda, Sara Tufano, hizo parte del Polo Democrático y ve con buenos ojos la campaña de Iván Cepeda, como lo ha manifestado en sus redes sociales.

Sin embargo, a su juicio, “lo de las ‘plumas y lentejuelas’ de Gustavo Petro no es inocente. Él sabe que buena parte de sus seguidores son homofóbicos y machistas, por esto, cree que valerse de la masculinidad tóxica de su electorado golpea la fórmula Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, y, al mismo tiempo, divide a la derecha”, escribió la también escritora en sus redes sociales.

El comentario de Petro generó múltiples reacciones, entre ellas, las que consideran que el presidente está participando en política y la ley no lo permite.

Gustavo Petro y Juan Daniel Oviedo. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

El senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo: “Petro está sintiendo pasos de animal grande y por eso está haciendo campaña de forma desvergonzada.Y entre tanto su candidato Cepeda reconoce que su gobierno se caracteriza por ‘la gran corrupción’”.

Forero, en otro mensaje, añadió: “‘Plumas y lentejuelas’, ¿así o más homofóbico?"

El propio Oviedo, con su estilo, le respondió al presidente: “Gustavo Petro, periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”.

Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Gustavo Petro. Foto: Fotomontaje SEMANA

El representante electo por la Alianza Verde, Mauricio Toro, quien fue director del Icetex de Gustavo Petro, también salió en defensa de Oviedo.

“Para criticar a Oviedo no hay necesidad de rebajarse al nivel de homofobia y discriminación que acostumbra el Centro Democratico. ¡Esto fue ofensivo e innecesario! Harto se le puede controvertir a Oviedo con argumentos, sin necesidad de hacer referencia a su orientación sexual", escribió Toro.

A María Fernanda Cabal no le gustó que Juan Daniel Oviedo se conviertiera en fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Aún así lo defendió en diálogo con SEMANA.

“Plumas las que se pone él (Gustavo Petro) en las fiestas y lentejuelas las que se pone en su círculo de amiguetes en todo un aquelarre degenerado y vergonzoso. Entonces, como Petro, todo lo que dice es el reflejo de un espejo”, dijo Cabal.

El ataque del presidente contra Oviedo se traduce, según distintos sectores políticos, en la preocupación que tiene la izquierda tras la unión del exdirector del Dane y Paloma Valencia.