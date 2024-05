La fuerte crítica del exministro Palacios a Petro: “El discurso del odio, de la división, de la victimización es su característica”

DANIEL PALACIOS (D.P): El presidente por buscar aplausos de sus seguidores es capaz de decir lo que sea. No se comporta como un gobernante sino como un político más de plaza pública. Va a Cali a hablarle a sus seguidores y a alimentar el odio, busca avivar a su base para compensar por su impopularidad y falta de capacidad para resolver los problemas de los colombianos.

La Fiscalía General de la Nación es la única en Colombia que determina si existió un homicidio y sus presuntos responsables, después será un juez quien determine la responsabilidad. Los homicidios tanto de civiles como los cometidos contra la Fuerza Pública han sido investigados y sus responsables determinados en su gran mayoría. Él lo sabe, pero no le importa, porque es un discurso incendiario irresponsable que busca enardecer y motivar al petrismo con cifras que no corresponden a la realidad.

Iván Duque para en seco a Petro: “¿Quién es el terrorista?”; le da 10 razones y lo deja en la lona, “ya no más amenazas”

D. P.: En primer lugar es absolutamente irresponsable que un presidente que representa la unidad nacional se refiera en esos términos a un expresidente. En este presidente la altura ni la dignidad del cargo son relevantes, todo vale. Al presidente Petro y sus seguidores no le gusta que le digan guerrillero o exterrorista, siendo que lo fue, por qué entonces tildar a un exmandatario de asesino, cuando eso no corresponde a la realidad.

El presidente Petro no gobierna, es un político más hablándole a las gradas, buscando los aplausos de sus más radicales admiradores. Por aplausos de la galería es capaz de decir lo que sea, sin importar las consecuencias para el país. El discurso del odio, de la división, de la victimización es su característica principal.

Más de 15 escándalos de corrupción, pero todos son culpa de la oposición, de los medios, de los cachacos, de los paisas, de los empresarios, de los ganaderos. Petro no responde por nada, no resuelve nada, no aporta nada, es un populista incendiario incapaz de gobernar. El país les quedó grande y lo compensan con insultos, ataques y difamación.