La mala hora de Otty Patiño: negociaciones de paz no despegan y Congreso pide su renuncia

El alto comisionado de paz, Otty Patiño , no se presentó al debate de control político que programó desde hace seis meses la Comisión de Paz y Posconflicto del Congreso, por motivos de salud. Antes de que se levantara la sesión por su ausencia, representantes de varios partidos alzaron la voz de protesta por la gestión que desempeña y el futuro de las negociaciones que sostiene con diferentes grupos armados ilegales.

Aunque Patiño asignó a un reemplazo para la jornada, los políticos no quisieron escucharlo porque tenían la expectativa de que él mismo rindiera explicaciones por la crisis de seguridad que tiene en vilo al país. Se le recriminó por hechos ocurridos en Arauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Caquetá, entre otras regiones que son golpeadas por los mismos actores delincuenciales que tienen acercamientos con el Gobierno nacional.

El congresista Jhon Jairo González empezó diciendo: “Llevamos mucho tiempo pidiendo el espacio y poder interactuar directamente con el alto comisionado de paz”, pero no fue posible.

Mientras que Jaime Uscategui lamentó que “la principal bandera de este Gobierno, que es la paz total, ni siquiera nos dé para un debate en la Comisión de Paz . El país está encendido, no solamente en el Catatumbo, en todas las regiones”.

El representante Germán Rogelio Rozo informó que Patiño reiteradamente incumpliría con sus compromisos en el Congreso: “Aquí es más importante ser guerrillero para que le rindan informes que la misma sociedad civil. Nosotros llevamos un año pidiéndole informes, no aparece. No sabemos qué han negociado con el ELN, no sabemos cómo van los avances con las Farc. Si al señor Otty Patiño le está pesando la maleta de cargar este proceso, pues que lo diga también”.