La millonada que han costado los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez al Valle del Cauca, donde está su lujosa vivienda

Toda una polémica ha generado la revelación hecha por la senadora María Fernanda Cabal sobre el uso de aeronaves militares para sus desplazamientos de parte de la vicepresidenta Francia Márquez.

Aunque ella ha manifestado en repetidas ocasiones que lo hace por motivos de fuerza mayor, debido a que su seguridad se ha visto amenazada, algunos sectores consideran que esto se convierte en un derroche, especialmente porque la mayoría de estos viajes son al Valle del Cauca, departamento donde queda su vivienda.

En entrevista con SEMANA, Márquez señaló que se desplaza en helicóptero las veces que quiera. “Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente… Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas”, dijo.

Incluso, en la entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, la vicepresidenta dijo que esas reacciones se dan por hechos racistas y discriminatorios: “Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que, a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas y lo siento”, afirmó Márquez.

Cabal calificó de hipócrita a Francia Márquez - Foto: María Fernanda Cabal

“Desde que Francia Márquez asumió la Vicepresidencia, el 7 de agosto de 2022 y hasta el 6 de marzo de 2023, ha usado 130 VECES aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y cuatro veces Aviación Ejército”, escribió la senadora Cabal en su cuenta de Twitter, quien agregó que estos vuelos le han costado al país 2.869.972.464 pesos.

A esto se suman otros 13 vuelos con aeronaves de la Policía que, según la senadora Cabal, costaron 210.444.501 pesos.

Uno de los argumentos que han acusado los sectores de Gobierno para defender a la vicepresidenta es que Márquez se debe trasladar por vía aérea a los eventos propios de su cargo, por motivos de seguridad. Sin embargo, ha llamado la atención que la mayoría de sus desplazamientos son hacia Cali y Guabito, en el Valle del Cauca, departamento en el que tiene su residencia.

Sólo entre agosto y octubre del año pasado, de las 35 ocasiones en las que utilizó aeronaves de la Fuerza Aérea, en 24 oportunidades fue para ir a Cali o Guabito, Valle del Cauca, es decir, el 70 % de sus viajes fueron desde y hacia este departamento.

Francia Márquez ha gastado una millonada en uso de areonaves del Estado - Foto: Tomada de @MariaFdaCabal

Sólo en este periodo, de apenas tres meses, en sus viajes a este territorio, especialmente a Guabito, a media hora de Dapa, su residencia, se gastó 238.666.813 pesos.

A esto debe sumarse el hecho de que desde el 23 de septiembre de 2022 al 09 de febrero de 2023, Márquez usó 13 veces aeronaves de la Policía Nacional. Nueve de esos vuelos fueron en UH-60 Black Hawk con un costo de: 134.142.224 pesos en cinco meses.

De estos 13 vuelos en helicópteros, ocho tuvieron como origen o destino Guabito, Valle del Cauca. Es decir, más de la mitad de las veces que la vicepresidenta se desplazó en estos helicópteros durante el periodo mencionado fue para ir a este territorio del Valle del Cauca

Igualmente, entre el 7 y el 9 de febrero de 2023, es decirl, en apenas dos días, Francia Márquez se movió entre Popayán, Guabito-Valle y Cali en cuatro vuelos en helicóptero Black Hawk con un costo de: 43.636.626 pesos.

Si bien se puede pensar que la vicepresidenta viaja seguido al Valle, para luego desplazarse por tierra al departamento del Cauca, de donde es originaria y donde tiene agenda constantemente, ha causado curiosidad que, debido a sus riesgos de seguridad, no llegue directamente a Popayán, capital del Cauca.

Adicionalmente, algunos sectores se cuestionan por qué el 70 % de sus desplazamiento son a este territorio, donde queda su vivienda, y poco va otras partes del país.

La casa en Dapa

En los últimos días, la vicepresidenta ha acaparado la atención, más que por sus gestiones en el cargo, por el ostentoso modo de vida que estaría empezando a llevar.

Incluso, ha llamado la atención es que la vicepresidenta, según videos divulgados por redes sociales, ha sido vista llegar varias veces a la semana en helicóptero a su lujosa vivienda ubicada en Dapa, en Valle del Cauca.

Dapa es un corregimiento del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, muy cerca de Cali, reconocido como una región turística y especialmente por ser un sector de lujosas viviendas campestres de alto valor.

La vicepresidenta vive en un exclusivo sector del Valle del Cauca - Foto: Fotomontaje SEMANA

Frente a este tema, desde la Vicepresidencia le indicaron a SEMANA que, efectivamente, Márquez sí vive en esta zona, a la que debe llegar en helicóptero por motivos de seguridad, ya que así lo recomendó un informe de las Fuerzas Armadas luego de un fallido atentado que le intentaron hacer con explosivos en Suárez, Cauca. Allí vive en arriendo, según dijo ella.

SEMANA buscó en portales de compra y venta de vivienda y los resultados arrojan que los inmuebles que aparecen allí, ubicados en Dapa, están en su mayoría entre los 1.500 y los 3.500 millones de pesos.

Cabe recordar que, por su dignidad, la vicepresidenta tiene derecho a una casa privada en Bogotá, tal como ocurre con el presidente, aunque no es obligación que viva allí.