“La oposición es libre de plantear todas las mociones de censura que se le ocurran”: Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda se refirió a la moción de censura que está convocando el Centro Democrático en contra del canciller Álvaro Leyva tras no asistir a la sesión extraordinaria de la OEA en el caso de Nicaragua.

“La oposición es libre de hacer los debates, plantear todas las mociones de censura que se le ocurran y que tenga (a) bien tramitar ante el Congreso de la República. Lo que sí creo que es debería hacerlo de manera seria, no sobre rumores, intuiciones, sino sobre hechos”, afirmó el senador del Pacto Histórico.

Sobre la moción de censura que dicen presentará la oposición contra el canciller @AlvaroLeyva: pic.twitter.com/J32kBWq0Ep — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 29, 2022

Cepeda aprovechó para cuestionar a la oposición haciendo referencia al anterior Gobierno. “Corre el riesgo de desgastar la poca credibilidad que merece una fuerza política que deja el país como lo ha dejado, en un estado de postración, de grave crisis; pero bueno, cada quien hace lo que puede”, dijo.

El senador del Pacto Histórico agregó que es bienvenida esa citación a moción de censura y que la atenderán en Congreso. Exaltó al canciller Leyva y dijo que está preparado para el debate. “Seguramente el canciller Leyva, quien es un hombre muy solvente en su actividad como canciller y como figura política, dará todas las explicaciones necesarias”, aseguró Cepeda.

Las declaraciones del congresista del Pacto Histórico surgen luego de que desde el Centro Democrático se anunciara que citarán a una moción de censura contra el canciller Leyva, tras conocerse que la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA donde se rechazaron las violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua fue una instrucción de alto nivel.

“La ausencia del delegado colombiano en la OEA, por instrucción del canciller, reivindica las prácticas antidemocráticas y violaciones de derechos humanos que ha cometido la dictadura en Nicaragua”, reclamaron desde el Centro Democrático.

Desde el partido de oposición reclamaron que se trató de una “vergonzosa ausencia”, en la que se desconocen por parte de Colombia las “violaciones a las libertades políticas y civiles que ha padecido la ciudadanía de ese país”. Y que “Colombia debe seguir siendo un país garante de la democracia y la libertad de la región”.

Otro de los que se pronunció por ese hecho fue el expresidente Álvaro Uribe, líder de esa colectividad. “Es preferible la franqueza del presidente Petro, que permite disentir u oponerse, a maturrangas de diplomáticos”, aseguró el expresidente.

“Desde el Centro Democrático estamos citando al canciller Leyva de Colombia para que explique por qué razón Colombia se ausentó de la votación de Estados Americanos para rechazar la violación de derechos humanos y la persecución a la Iglesia católica por parte del régimen nicaragüense”, aseguró el representante Andrés Forero, uno de los citantes.

El congresista del uribismo cuestionó que lo más grave en todo este episodio es que el gobierno de Gustavo Petro “ha estado mintiendo y generando desinformación” sobre lo sucedido en esa sesión que se llevó a cabo el pasado 12 de agosto.

“Habían dado a entender que eso se debía a que no había una representación clara del nuevo gobierno, pero lo que vimos ayer con el informe de Noticias Caracol es que fue una dirección expresa de este Gobierno”, aseguró el representante por Bogotá. Dijo que con eso Colombia se distancia de los gobiernos de izquierda de la región, como Chile, Perú y Argentina, que, a pesar de esa cercanía ideológica, pusieron por encima a esos intereses la situación de derechos humanos en Nicaragua.

Por su parte, el senador Miguel Uribe dice que es “absurdo” que el Gobierno colombiano se “alinee” con la dictadura de Nicaragua. “Colombia debe seguir siendo un país defensor de democracia y libertad”, afirmó.

Según dio a conocer Noticias Caracol, a través de un derecho de petición que contestó la Cancillería, sí fueron informados por la OEA de esa cita extraordinaria; además, un funcionario de la Cancillería reconoció que no asistieron por una decisión consultada con el ministro Álvaro Leyva. Además, que la decisión de no participar aseguró que tiene información sensible que es de carácter confidencial y por eso no entregaron más detalles.