La pelea entre Ariel Ávila y Cambio Radical por la contrarreforma a la salud presentada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras

La presencia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical en el Congreso, para radicar una contrarreforma a la salud levantó ampollas en distintos sectores. Desde la Alianza Verde, el senador Ariel Ávila hizo varias críticas en contra de ese sector y el exvicepresidente y hasta calificó el hecho de “vergonzoso”.

“Más allá, si se está de acuerdo o no con reforma a salud de Gustavo Petro, esto de Germán Vargas es vergonzoso. 1. Nefasto Min. Salud en era Duque era de Vargas Lleras-Char: más de 140 mil muertos por covid-19. 2. Enrique Vargas Lleras directivo de Nueva EPS”, aseguró Ávila.

El secretario de la Cámara, Jaime Luís Lacouture, recibió la contrarreforma que llevó personalmente al Congreso, Germán Vargas Lleras. - Foto: Cambio Radical

De inmediato, desde Cambio Radical no se quedaron callados y le respondieron. La representante a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez, le pidió al senador que en vez de hacer esas críticas se hagan los esfuerzos para concertar una reforma que sirva a un mejor sistema para todos los colombianos.

“¿Ariel, qué te parece vergonzoso? Que hagamos propuestas y tengamos preocupaciones, no entiendo por qué tanta mezquindad con la deliberación y la sana crítica, este no es un tema menor. Te invito a estudiar nuestras propuestas y sentarnos, a debatirlas, a sumar y no a restar”, afirmó la congresista de Cambio Radical.

¿Ariel, que te parece vergonzoso? Que hagamos propuestas y tengamos preocupaciones, no entiendo porque tanta mezquindad con la deliberación y la sana crítica, este no es un tema menor.



Te invito a estudiar nuestras propuestas y sentarnos a debatirlas, a sumar y no a restar. 😔 https://t.co/5iyHzhOasS — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) March 1, 2023

Otros usuarios le contestaron a Ávila que gracias a la gestión del exministro de Salud, Fernando Ruiz, a quien se referiría el senador de la Alianza Verde en su crítica, fue que se evitó una mayor tragedia en medio de la pandemia y que el proceso de vacunación fue exitoso, comparado con otros países de la región y del mundo. En cambio, reclamaron que la ministra Carolina Corcho no ha atendido, por ejemplo, las vacunas relacionadas a la viruela del mono.

La reaparición de Germán Vargas Lleras en el escenario político generó polémica en distintos sectores, incluso en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro también cuestionó la contrarreforma que presentó Cambio Radical.

“Indudablemente, para que Germán se mueva así es porque hemos pisado una de las grandes vértebras de la acumulación de riqueza en Colombia. Lástima que esa acumulación se hiciera a costa del erario y de la salud de los colombianos y colombianas”, aseguró el mandatario.

Ariel Ávila fue crítica de la propuesta que presentaron desde Cambio Radical. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Según Vargas Lleras, el proyecto que presentó “puede enriquecer enormemente el debate nacional que se ha abierto en el salud”, afirmó el líder de Cambio Radical desde el Congreso.

Uno de los primeros planteamientos que hizo el exvicepresidente es que se trata de una ley estatutaria y no ordinaria, como lo estipuló el Gobierno y el Pacto Histórico y como se va a tramitar.

Otra de las consideraciones que hizo Vargas Lleras es que actualmente no se estaría dando esta discusión si desde hace un par de años se hubiera tenido en cuenta una iniciativa similar a la que presentaron.

“Si hubiera sido discutida con objetividad, con tranquilidad, porque ella contenía todos los ajustes que creemos necesarios deben introducirse al sistema”, aseguró el exvicepresidente.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras presentó una contrarreforma a la salud. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

Vargas aclaró que la bancada no se opone a una reforma a la salud y que Cambio Radical comparte con el Gobierno algunas tesis que se contemplan en esa iniciativa, como mejorar la atención primaria en salud y los servicios básicos en primer nivel. “Requieren ser fortalecidos”, puntualizó Vargas Lleras.

“Todos lo creemos, y así lo propusimos, hace dos años, en una atención preventiva. Por eso propusimos desde entonces que se introdujera en Colombia el médico de familia, como una primera puerta de ingreso al sistema. Que el mismo médico que regularmente visita a las familias, advierta oportunamente y de manera preventiva, eso se lo propusimos al país hace dos años”, reiteró el exvicepresidente.

Además, señaló que desde entonces cuestionaban el abuso de la integración vertical en muchas de las EPS y que se debe hacer más esfuerzos para lograr mayor cobertura en la territorialización. “Creemos y así lo señalamos en esta propuesta en la integración de redes mixtas entre el sector público y el sector privado”, dijo Vargas.