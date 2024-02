“La vicepresidenta Francia Márquez ejemplifica, incluso más que Gustavo Petro, el desencanto y la frustración que hay en Colombia”: Mauricio Cárdenas

Además, el exministro de Hacienda hizo una confesión: “Veo, por ejemplo, a una persona que para mí ejemplifica, incluso más que Petro, el desencanto y frustración que hay, es la vicepresidenta Francia Márquez. Ella pronunció un discurso tan esperanzador en campaña y después salió y dijo: ‘Gobernar es muy difícil y no me dejan hacer’. Eso no lo puede expresar un funcionario, que tiene que estar por encima de esos obstáculos. Qué tal que uno como ministro hubiera dicho que no se pudo hacer nada porque todo es muy complicado, el aparato estatal es paquidérmico y no se mueve. No. La tarea es moverlo, esa es la experiencia. Eso, estoy seguro, a todos los sectores afros, a la gente del Pacífico, les debe generar muchísima frustración”.