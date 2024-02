Mauricio Cárdenas le habla duro al Congreso. Dice que la reforma a la salud no tiene aval fiscal, porque si la cifra del costo es muy alta “se hunde”

Uno de los principales problemas que ha enfrentado la reforma a la salud de Gustavo Petro en el Congreso es que no tiene aval fiscal y financiero. Aunque distintos sectores independientes y de oposición han pedido, casi a gritos, el documento que confirma cuánto valdrá poner en marcha el nuevo modelo de salud, no ha sido posible.

“Los avales fiscales no salen porque alguien llama por teléfono y pide que lo saquen ya . Salen cuando las cifras lo permiten. ¿Qué es un aval fiscal? Es decir que se tiene cómo pagar esa iniciativa. Que no haya salido hasta ahora deja entrever que hay unos equipos en el Ministerio de Hacienda que están diciendo que puede salir mucho más caro”, informó.

“Les diría que los tiempos de la política son muy distintos a los de la opinión pública. Los tiempos de la política son más inmediatistas, porque hoy el congresista está pensando en el 2024, 2025, está preparando el terreno para su reelección, pero el día que llegue el 2026 y que el sistema de salud sea un caos, los electores sabrán eso y conocerán quiénes votaron y aprobaron esa reforma. Cuando la gente haga filas en los hospitales, no atiendan a los pacientes, cuando no tengamos las EPS a quien acudir, la ciudadanía castigará eso en las urnas”, dijo.

“Le haría ajustes al sistema de salud, un proceso de mejoramiento continuo. Ese es mi estilo, mi forma de ser, no es borrón y cuenta nueva. No es patear la mesa. Muchas veces, con Petro, el problema no es el qué, es el cómo. Petro y yo, en esto, somos totalmente distintos, él considera que para progresar hay que destruir; yo creo que hay que construir. Me llama la atención, por ejemplo, el contraste entre Lula y Petro. Veo al primero no interesado en reabrir viejas discusiones ideológicas y avanzar. Uno ve a Brasil produciendo petróleo, alimentos, energías limpias, biocombustibles, aprovechando las oportunidades que ofrece el mundo. Colombia, en vez de aprovechar esas oportunidades, reabre nuevas discusiones como estatizar la salud y las pensiones. Petro está atrapado en su dogma, no lo deja pensar con claridad lo que se necesita en el mundo de hoy. Mira mucho para atrás con ánimo de revancha ideológica”, manifestó.