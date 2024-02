Mauricio Cárdenas: “la estrategia de Petro está puesta en las elecciones del 2026, discursos, promesas, críticas a sus funcionarios y llamando a la movilización”

Las razones, según él, obedecen a que “las cosas no se le van a mejorar a la gente mientras no haya gestión y gerencia. Si no hay gestión, gerencia, no veo cómo. Las quejas, por ejemplo, veo que cada vez serán mayores”, expresó.

Puso de ejemplo el acueducto de Quibdó, Chocó, por el que el Presidente regañó en público a la ministra de Vivienda, Catalina Velasc o, porque, según él, no era posible que ella no tuviera en marcha el megaproyecto para la capital de ese departamento.

“Se veía venir, en la reunión de Hato Grande en diciembre quedó claro que había una fractura y seguro le había dicho al Presidente que había cosas que no se podían hacer, que no convenían, él es una persona seria, independiente, que no está contaminada por ese dogmatismo. Ese tipo de personas no caben en este gobierno. Y es un gran problema para el Gobierno, para el país, porque lo primero que necesita un presidente es tener voces discordantes, no un caos, pero sí es importante que existan personas que tengan la capacidad de decirle las cosas a un jefe de Estado”, argumentó Cárdenas.