Laura Sarabia: SEMANA revela detalles del encuentro entre Luis Carlos Reyes y la fiscal Luz Adriana Camargo, donde se habló de la hoy canciller

El exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, no tuvo una buena experiencia laboral con Laura Sarabia, hoy canciller y exdirectora del Dapre. Y se la contó a SEMANA.

Sarabia —según él— hizo parte del grupo de excompañeros que le recomendaron hojas de vida para cargos sensibles en la Dian. En el caso de la hoy diplomática, le recomendó un perfil y utilizó el nombre del presidente Gustavo Petro. Después, aclaró el tema.

“Laura me remitió por chats hojas de vida, no muchas, recuerdo en particular una donde me dijo: ‘Esta es para fiscalización y es del presidente’. Fiscalización es un área muy delicada, de alta vulnerabilidad a cualquier tipo de infiltración por parte del contrabando. Ella le hacía seguimiento a la hoja de vida y yo le respondía que sí, que estábamos revisando. Y antes de un encuentro con el presidente, donde yo le iba a hablar del tema, me llevó hasta el despacho y antes de producirse la reunión me dijo: ‘Director, quiero manifestarle que el presidente no manda hojas de vida’. Finalmente no se nombró”.

Ese hecho lo llevó a concluir que Laura Sarabia “es muy hábil para moverse en las ambigüedades. Cuando a uno le mandan un mensaje ambiguo que tiene tres posibles interpretaciones y ella es la jefe de despacho, pues uno qué cree, uno asume que es verdad. Si a uno le envían una hoja de vida para fiscalización hay miles en la Dian, pero ella no especifica. Ella se mueve muy bien entre esas ambigüedades. Yo creo que ella deja que la gente asuma lo que le conviene y cuando la gente asume lo que ella quiere y lo hace, logra lo que busca. Y si se le paran, ella puede decir es que nunca dije eso”.

Luis Carlos Reyes. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Para él, ese comportamiento “es una manera de no conducirse de manera transparente, es una forma de no hablar con toda la verdad. Sí, eso es un engaño. Tengo chats con ella. Laura dijo en X que cuando uno tiene pruebas, no sé qué más cosas. Tengo que reconocer que tiene un buen punto. Esa relación con Laura, su manera de actuar, se la conté a la fiscal general, Luis Adriana Camargo, cuando iba de salida de la Dian. Ese día yo entregué la lista de congresistas que el público conoce. Esa lista no estaba aislada. Había un documento que la acompañaba, donde conté las cosas más sensibles, fue el papel que, a mi juicio, Laura Sarabia jugaba dentro de Presidencia. Quien debe determinar si hay o no delito, es la justicia”.

La canciller Laura Sarabia. | Foto: PRESIDENCIA

Sobre el encuentro con Luz Adriana Camargo, Luis Carlos Reyes añadió: “La fiscal estaba recién llegada a su cargo, tomaba atenta nota y hacía el comentario como ‘complicado’. Son indicios preocupantes. Le hablé sobre su manera de conducirse, sobre todo la habilidad que ella tiene para moverse en las ambigüedades y desmarcarse de cualquier responsabilidad directa por cosas que, en cualquier caso, la gente termina haciendo al hablar con ella. Le manifesté mi percepción —son cosas subjetivas, pero no quiere decir que son falsas—, de que Laura Sarabia estaba moviendo fichas para que yo saliera de la Dian’”.

La fiscal Luz Adriana Camargo escuchó durante varias horas al exministro Luis Carlos Reyes. | Foto: juan carlos sierra-semana

¿Por qué Laura Sarabia quería sacarlo de la Dian?, le preguntó SEMANA a Reyes.