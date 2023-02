“Le entregábamos $ 40.000 diarios a cada manifestante”: vocero de Asoinca explica cómo se financió la protesta

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, asegura haber recibido denuncias de presuntas irregularidades en financiación en la protesta de Asoinca, maestros e indígenas que se instalaron frente al Congreso en protesta por falencias en su sistema de salud.

En conversación con SEMANA, Víctor Hugo Jiménez, vocero de la organización sindical, confirmó que sí se le entregan 40 mil pesos diarios a cada manifestante.

Así fue la manifestación de Asoinca frente al Congreso. - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿confirmado el acuerdo con el Gobierno nacional para que se retiren de la zona?

Víctor Hugo Jiménez (V. H. J.): hicimos un preacuerdo con el Gobierno nacional. ¿Por qué un preacuerdo? Porque, por disciplina sindical, nosotros llevamos lo que firma el Gobierno a la asamblea. Será la asamblea la que autorice a los voceros y líderes a firmar el acuerdo o, en su defecto, devolvernos a la ciudad de Bogotá.

SEMANA: ¿en qué consiste el acuerdo?

V. H. J.: el primer punto es que, durante el periodo del gobierno de Gustavo Petro, se sostenga la planta docente y administrativa de las instituciones educativas en Cauca y Popayán. Ese punto lo conseguimos hace aproximadamente 15 días. El segundo punto tiene que ver con que Cauca y Popayán se deje como región en términos del sistema de salud. Eso fue lo que más nos tuvo 14 días a las afueras del Capitolio. El acuerdo dice que Alfonso Prada, ministro del Interior, se comprometerá a llevar al consejo directivo del Fomag la propuesta que Asoinca presentó. El acuerdo lo firman el Consejero Presidencial para las Regiones, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Educación y Prada.

¿Quién no lo firmó? La representante del Partido Comunista; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. No sabemos por qué o si sigue pensando solo en su partido y no en el Gobierno. Ha sacado cualquier cantidad de justificaciones, pero no ha caído al fondo del problema, que son los muertos que deja el sistema de salud.

SEMANA: ¿sus necesidades quedaron completamente satisfechas?

V. H. J.: solo quedamos insatisfechos en que la ministra de Trabajo no firmó el acuerdo. Durante los 14 días nunca se presentó, nunca quiso dialogar con nosotros, a pesar de que también somos trabajadores del Estado.

SEMANA: crece la polémica alrededor de la financiación con la denuncia del senador Jota Pe Hernández. ¿Cómo se costearon los casi 15 días de protesta?

V. H. J.: se trata de una desinformación que tiene el senador. Dice que él ha visto que a las personas les pagan 40 mil pesos. Sí es verdad, es un auxilio que se les da de alimentación porque nuestra organización tiene los recursos para los paros. De hecho, los afiliados aportamos mensualmente al sindicato del país que tiene un fondo prohuelga. De ahí es que salen los recursos. No negamos que le entregábamos 40 mil pesos a cada manifestante por auxilio de alimentación. Esa plata para un desayuno, almuerzo y cena en Bogotá es muy poco.

SEMANA: ¿Asoinca le da a cada manifestante 40 mil pesos diarios?

V. H. J.: es un auxilio de alimentación. Es diario, sí.

SEMANA: es mucha plata. ¿Cuánto estiman que les ha costado la protesta?

V. H. J.: no tenemos el estimado. Los recursos nos dan para no solo haber estado 15 días, sino para haber estado hasta seis meses sin ningún problema. Además, nos ha tocado despachar a personas que se nos enfermaron de manera particular, comprar medicamentos y otro tipo de necesidades en el marco del campamento. Es importante resaltar esto porque ni siquiera la Fecode, que recibe mensualmente casi 1.000 millones de pesos, tiene la capacidad de tener un fondo prohuelga. Los sindicatos son para defender los derechos de los trabajadores, no para ser fortines políticos para futuros candidatos o ministros.

Indígenas y profesores provenientes del departamento del Cauca se instalaron frente al Congreso. - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿quién aporta a ese fondo y de qué forma? ¿Existen donaciones externas?

V. H. J.: aportamos el 0,7 % del salario que devengamos como docentes y somos alrededor de 10.000 docentes afiliados a Asoinca en el Cauca. De ese porcentaje, el 0,3 % va directamente al fondo prohuelga. Es un fondo sagrado, solo se utiliza para los paros, las movilizaciones y las huelgas. No tiene otro destino. Como somos cuidadosos con los recursos, muestra buen manejo y solvencia. Los senadores están sorprendidos porque viven rodeados de corrupción y piensan que todo el mundo actúa de esa manera. Esperamos que todas las autoridades investiguen para que sepan de dónde sale cada peso y recursos para las movilizaciones. Lo que sí intentaron algunos funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el Ministro de Educación, fue cuestionar nuestra huelga con los recursos para desviar la atención de la masacre a los docentes por el modelo de salud.

Teníamos alrededor de 500 personas en plantón. Originalmente, llegamos 600, pero por varias razones viajaron cerca de 100. Esperábamos traer a 1.000 personas más y el fondo prohuelga daba para sostener A las personas que pudieran llegar. De hecho, creo que fue una de las estrategias. El Gobierno esperaba un desgaste de nosotros para no avanzar en las justas peticiones. Se dieron cuenta de que la disciplina, honestidad y honradez sí dan frutos.

Las carpas de Asoinca frente al Congreso. - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: si eran aproximadamente 500 manifestantes en estos 15 días, la protesta costó más de 300 millones de pesos. Seis meses, esperando la llegada de cerca de 1.000 personas, serían más de 10 mil millones de pesos. ¿Con qué recursos cuenta el fondo?

V. H. J.: no sé cuánto esté en el fondo, pero son recursos de 20 años. Se han recogido durante 20 años. Los tenemos para dar las luchas necesarias por la dignidad del magisterio del Cauca.

SEMANA: no hay donación externa.

V. H. J.: no nos financian de manera externa y tampoco de grupos ilegales. Mucho menos políticos o politiqueros que se han tomado los sindicatos de este país. Somos honestos, soberanos, legítimos y autónomos en nuestro ejercicio del manejo de recursos de forma transparente. También hay prácticas de economía comunitaria en el Cauca que nos permiten avanzar con dignidad en lo que hacemos.