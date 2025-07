“Lo descoloqué un poco”: Gustavo Petro tras regaño que le pegó Emmanuel Macron en plena conferencia internacional

Cabe reseñar que, una vez que concluyó la declaración Petro en esa conferencia internacional que coordinó Naciones Unidas, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, no guardó silencio y respondió: “ Nunca le doy lecciones a alguien del sur y es extraño hoy recibirlas. Exijo el mismo tipo de respeto, pues tenemos políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y luchan contra la extrema derecha”.

Pero uno de los apartes de la tesis que expuso Gustavo Petro que habría desatado la molestia de Macron fue cuando expresó: “El migrante es riqueza, no pobreza. Y la lucha contra el migrante, vuelta política y poder, no es más que una excusa para ocultar cómo las sociedades blancas, arias, en Estados Unidos y en Europa, no quieren asumir de verdad la existencia y la vida del planeta que implica transformar una economía fósil, construida con ganancias, con la muerte, que es el petróleo y el carbón. Cuando podemos perfectamente tender los puentes para construir una economía de la vida, con una energía que ya no se hace de muertos, sino que se hace de la misma energía viva del planeta”.