“Lo que está pasando en Colombia es muy grave,¿dónde está Gustavo Petro? Lleva 3 días perdido”: las preguntas de Vicky Dávila

Lo que está pasando en Colombia es muy grave. ¿Dónde está Gustavo Petro?. Lleva 3 días perdido, nadie da razón de él. No trina, e incluso, no asistió a la Cumbre de Presidentes del Caribe, en donde él era el anfitrión. Laura Sarabia dijo que por “fuerza mayor” no había podido…