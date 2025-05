Petro completa más de 40 horas sin publicar un trino: mientras crece la incertidumbre por su paradero, la Casa de Nariño guarda silencio

Gustavo Petro no asistió a cumbre clave de jefes de Estado, a Laura Sarabia le tocó excusarlo: ¿En dónde está el presidente?

Por ejemplo, el jefe de Estado no se pronunció luego de que el jueves de esta semana finalizó el supuesto paro nacional, el cual fue convocado al parecer por las centrales obreras, en defensa de su controversial consulta popular . Movilización que para varios sectores políticos fracasó.

Esa situación hizo que las redes sociales no guardaran silencio y se expresaron los usuarios con múltiples mensajes.

En otro mensaje de X se indica: “El ego no le permite asomarse jajaja”.

Entre tanto, otro hecho que no pasó desapercibido fue este viernes, 30 de mayo, en donde el mandatario colombiano canceló a última hora su participación a la Cumbre de Jefes de Estado AEC, la cual se llevó a cabo en Montería, en el departamento de Córdoba.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, se vio obligada a disculpar a Petro con los asistentes por la no asistencia al importante evento.

“Me gustaría aprovechar para excusar al presidente Gustavo Petro que por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar, no se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá acá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompaña y sin duda ha enviado un discurso y unas palabras las cuales me permitiré leer en este momento”, anotó la canciller Laura Sarabia.