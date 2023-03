Lo último: César Gaviria apoya con ‘peros’ el acuerdo entre Petro, los partidos de la U y Conservador sobre la reforma a la salud

El expresidente pidió que la polémica iniciativa tenga una discusión profunda, en el Congreso de la República, para no afectar el sistema de salud.

Más de tres horas duró la crucial reunión entre el Gobierno del Pacto Histórico y el exmandatario César Gaviria y presidente del partido Liberal, en la que se discutió a profundidad el acuerdo al que llegó el presidente Gustavo Petro con los partidos Conservador y de la U.

Al término del encuentro, Gaviria anunció su apoyo a la polémica iniciativa con algunos ‘peros’, los cuales tienen que ver con que no se afecte el sistema de salud y que se discuta a profundidad la reforma en el Congreso de la República, con calma y con un tiempo, para poder deliberar.

El exmandatario, se mostró preocupado por la actual situación que empiezan a experimentar varias empresas prestadoras de salud (EPS), advirtiendo que están presentando problemas.

“Yo tengo un punto de vista y es que al sistema hay que darle tranquilidad pronto, que no nos podemos tomar muchas semanas porque eso nos puede llevar al que el sistema se colapse, hay varias EPS que ya están en problemas”, sostuvo Gaviria.

Reunión entre el expresidente César Gaviria con el Gobierno del Pacto Histórico sobre la reforma a la salud - Foto: Ministerio del Interior

Y agregó en su declaración tras sostener una reunión con la ministra de Salud Carolina Corcho y el ministro del Interior Alfonso Prada: “Hay que tratar de encontrar un camino, que nos permita hacer una discusión rápida y presentar un proyecto único y sacarlo a delante, o simplemente presentar cada uno su proyecto y presentarlo al Congreso y los discutimos”.

Reunidos en @MinInterior con la ministra de salud, @Carolinacorcho, y los presidentes de @PartidoLiberal, @partidodelaucol y @soyconservador, en mesa técnica de concertación alrededor de la esencia de la #ReformaALaSalud : la atención primaria y preventiva con territorialización. pic.twitter.com/e1uHnX0AQE — Alfonso Prada (@alfonsoprada) March 15, 2023

“Pero yo si tengo la preocupación de que a este sistema hay que darle tranquilidad más temprano que tarde, no tomarnos varias semanas en una discusión interna. No se descarta nada, pero no es que nos hayamos puesto en desacuerdo”, anotó César Gaviria.

Expresidente César Gaviria - Foto: Semana

También dejó claro ante la discusión de la reforma a la salud: “Lo qué pasa es que redactar la integración de los dos sistemas de lo que quiere el presidente Petro de que con recursos públicos, de llegar hasta el último rincón de Colombia y el sistema de EPS que hoy existen y el sistema privado, ensamblar eso no es fácil es una tarea compleja”.

Reunión clave entre el Gobierno y partidos de coalición en donde se discutió la reforma a la salud - Foto: Ministerio del Interior

“En ese punto ahí están trabajando los técnicos de cómo podemos encontrar una manera de converger y estar de acuerdo, el sistema va a arrancar desde luego por donde el presidente Petro dijo que es por la atención primaria y ahí va a arrancar el sistema hacia arriba y espero poder ponernos de acuerdo porque si no vamos a estar en la obligación de tramitar esto, darle tranquilidad al sistema y discutirlo en el Congreso de manera más serena en dos meses o tres meses o lo que nos queremos dar de tiempo”, aseguró Gaviria.

Gustavo Petro y César Gaviria. - Foto: SEMANA

‘Humo blanco’ entre partido de La U, Conservador y el presidente Petro sobre la reforma a la salud; llegaron a un acuerdo

Luego de más de tres horas de reunión en la Casa de Nariño que se registró el lunes de esta semana, entre el presidente Gustavo Petro y los partidos de coalición del Gobierno, el Partido Conservador y de La U llegaron a un acuerdo sobre la polémica reforma a la salud, se logró decidir sobre un sistema mixto entre lo público y lo privado.

Al término del crucial encuentro, la presidenta del partido de La U, Dilian Francisca Toro, reveló que el mandatario colombiano aceptó que se aplicará la figura de gestoras de salud, cuyo papel tendrá las empresas prestadoras de salud (EPS), las cuales recibirán un 5 %, el cual se gestionará para la articulación del riesgo de salud.

Dilian Francisca Toro y la ministra de Salud Carolina Corcho. - Foto: Cortesía Prensa La U

“Se aceptó un sistema de salud mixto en el cual habrá privado y público, el privado va a ser con una articulación de unas gestoras de salud y vida que van a ser diferentes, porque hoy no van a recibir ni los recursos, no van a tener integración vertical, ni van a tener posición dominante”, explicó Toro.

Reunión presidente Gustavo Petro con la bancada del partido Conservador por la reforma a la salud - Foto: Presidencia

Y agregó: “Pero también habrá un sistema público, que estará integrado por todas las redes de hospitales públicos del país, que se van a convertir en los del nivel 1, que se van a convertir en CAP (Centros de Atención Primaria)”.

La reunión se prolongó durante toda la mañana del miércoles 1 de marzo. - Foto: Partido Conservador

“Eso por supuesto va a tener una transición, eso no puede ser de la noche a la mañana, otra cosa es que a las gestoras se les va a pagar el 5 % de administración, o sea en la parte de articulación en riesgo de salud, no va a haber ahora porque la Adres tiene que fortalecerse para lograr que al final pueda ser pagador, auditor y eso se demora un tiempo”, sostuvo la presidenta del partido de La U.

Miembros a la salud en Cartagena piden "reforma si, pero no así". - Foto: Ruby Villareal

Sumado a ello, los movimientos políticos que hacen parte de la coalición llegaron al acuerdo para que el sistema tarifario de servicios de salud no contemple un precio exacto, “sino que tenga un piso y un techo donde se pague dependiendo la calidad del servicio”, explicó Dilian Francisca Toro.

Además, se definió que las EPS que sean liquidadas las deudas que ese proceso arroje serán solventadas con vigencias futuras para no generar traumatismos financieros dentro de la transición al nuevo esquema de salud propuesta por el presidente Petro.

Ministra Carolina Corcho anunció a sus colaboradores que si a la reforma de salud le hacen cambios estructurales, renunciaría al cargo

La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha contemplado la posibilidad de abandonar el cargo. Aunque no lo ha dicho públicamente, varias fuentes le confirmaron a SEMANA que la médica psiquiatra le contó a algunos de los integrantes de su equipo de máximos colaboradores que si su proyecto que reforma el modelo de salud en Colombia, cuyo articulado ella ayudó a redactar, se modifica estructuralmente en el Congreso, prefiere dar un paso al costado.

La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho. - Foto: Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.

En su equipo más cercano de colaboradores está claro que Corcho es una mujer convencida de su reforma y está decidida a defenderla en el Congreso. No obstante, si se siente derrotada por las mayorías de los partidos políticos tradicionales, ella prefiere hacerse a un lado.

Oficialmente, Corcho no ha hablado públicamente de retirarse del cargo. Escasamente, confesó esta semana que si la reforma a la salud sufría serias modificaciones, ella prefería retirar el proyecto.

“Hay unas esencias que el presidente Petro ha pedido o si no el proyecto de ley no tiene sentido, sería retirado por parte del Gobierno”, sostuvo la funcionaria. “No queremos que todo cambie para que nada cambie”, agregó.

Avanza bien a esta hora el consenso para darle a Colombia la Reforma que mejorará nuestro sistema de salud, construyendo sobre lo construido sin desproteger a nadie. Dos palabras han sido claves: DIÁLOGO y TRANSICIÓN. pic.twitter.com/gUE9t6o26k — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 15, 2023

Ese día, la jefa de la cartera le pidió al país tener más apertura ante el proyecto, para que se empiecen a implementar cambios en el sistema de salud. De hecho, reiteró que si no se ejecuta una reforma, es posible que las EPS tengan dificultades para seguir operando.

El diálogo y la concertación dan frutos y despejan caminos para reformas sociales justas,viables,profundas, que mejoren la vida de los colombianos. Las reformas implican transiciones. Como hemos dicho siempre: Construir sobre lo construido.Aprovechar lo bueno. Corregir lo malo. pic.twitter.com/0543K04Z4j — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 15, 2023

Sin embargo, internamente está claro que Corcho difícilmente aceptará un “frankenstein” en su iniciativa, como ella ha dicho en privado.

Radicación del proyecto de reforma a la salud. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Hace un mes, en medio de las tensiones más altas que generó la controvertida reforma a la salud, la ministra Carolina Corcho le presentó la carta de renuncia al presidente Gustavo Petro, pero él no se la aceptó.

Al contrario, le manifestó todo su respaldo. En esa época, Corcho recibía fuertes críticas del exministro de Educación, Alejandro Gaviria, además del presidente del Senado, Roy Barreras.