Lo último: el general (r) Zapateiro insinuó que el presidente Petro sí participó en la toma del Palacio de Justicia. “¿Cómo que no estuvo?”, cuestionó el oficial

El general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, se destapó en diálogo con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, en la presentación de su libro El honor del deber cumplido (Ediciones B) en la Feria del Libro, revelando detalles inéditos de la toma del Palacio de Justicia y la participación de la guerrilla del M-19, lanzando lo que sería un agudo sablazo al presidente Gustavo Petro.

Sin mencionar directamente al mandatario colombiano, el oficial lanzó una mordaz pregunta que desatará un tsunami de reacciones: “¿Dónde está la persona que hizo toda la inteligencia para la toma del Palacio de Justicia?”.

A renglón seguido, Zapateiro respondió, sin tapujos y de manera directa sin titubear, que dicha persona “está ocupando un cargo importante en el país”, mención que hizo el excomandante del Ejército a la pregunta de Vicky Dávila sobre el misterioso papel que habría tenido Petro en la toma.

“Usted dice que Gustavo Petro sí participó en lo del Palacio de Justicia, sinceramente se lo digo general llevo 200 años en el periodista, más o menos, y no recuerdo haber escuchado como él participó (Petro) cuéntenos eso”, dijo Vicky Dávila.

Y la respuesta completa del general (r) Zapateiro fue: “Pues el M-19, pues tenía personas trabajando en la parte operativa en la parte táctica, otras en la parte, por lo menos yo no voy a decir dónde está ese tipo (Petro), pero yo quisiera preguntarle a los colombianos Palacio ¿dónde está la persona que hizo toda la inteligencia para la toma del Palacio de Justicia?, está ocupando un cargo importante en el país”, sentenció Zapateiro.

Y agregó: “Pero están ocupando cargos, muchos de los que estuvieron con él en el M-19 hoy tienen cargos muy importantes en el país, la Dirección Nacional de Inteligencia, son temas neurálgicos, sensibles y que me duele en el alma que hoy hay un coronel en los Estados Unidos escondido no puede venir a su país y un general que me tocó acompañar al sepelio de su esposa en pleno Covid, porque los soldados estamos en las malas”.

Vicky Dávila le dijo al general (r) Zapateiro: “General, cuando usted me respondía la primera pregunta decía muchas cosas que me parece interesante entender. Cuando usted toma la decisión de retirarse porque gana el presidente Gustavo Petro, gana la Presidencia, usted dice cosas clave que creo que debemos profundizar y es el M-19, ¿para usted era imposible que su comandante en jefe fuera una persona que perteneció al M-19?”.

A lo que el general (r) Zapateiro responde: “Sí más que todo porque hoy hay un soldado al que yo quiero mucho al que usted también conoce y que conocemos todos los que estamos aquí, que lo dio todo por su patria, mi general Arias Cabrales siendo comandante Brigada 13 lo dio todo por su patria, el no hizo eso porque se le dio la gana, sino que el presidente de la época le dio la orden de ir a sacar a los bandidos, a los bandidos que se habían tomado el Palacio de Justicia y como te digo lo más deplorable que puede tener un país es no castigar a quienes comenten delito.”

Vicky Dávila: Y eso es algo que también lo dijo, eso quiere decir que usted siente que Gustavo Petro qué….

General (r) Zapateiro: Pues cuando no es castigada una persona, pues pierde el respeto a la autoridad, pierde el respeto a la justicia.

Vicky Dávila: Usted cree que lo debieron castigar por la toma del Palacio de Justicia, él no estuvo…

General (r) Zapateiro: Por Dios…

Vicky Dávila: ¿No estuvo?

General (r) Zapateiro: ¿Cómo qué no estuvo?…

Vicky Dávila: ¿Estuvo?

General (r) Zapateiro: Hombre….

Vicky Dávila: Por favor general cuéntenos eso ya…

General (r) Zapateiro: Eso lo sabe toda Colombia y lo más importante es quien sacó de esa crisis a los colombianos de no arrodillarse al Estado colombiano, nunca podrá arrodillarse…

