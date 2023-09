Lo último: este lunes el presidente Petro posesionará a Laura Sarabia como nueva directora del DPS, manejará la chequera del Gobierno

Fuentes de alto nivel del Gobierno nacional dieron a conocer que este lunes, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionará a Laura Sarabia como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que maneja la chequera del Gobierno nacional con los subsidios.

La ceremonia se llevará a cabo en la Casa de Nariño, con la presencia de varios funcionarios del Gobierno de llamado cambio. Con este hecho se oficializa el regreso de la polémica Laura Sarabia, quien es investigada por la Fiscalía General de la Nación, entidad que la citó a un interrogatorio.

Sarabia ha estado en el ojo del huracán desde que SEMANA reveló en exclusiva el escándalo del polígrafo del que fue sometido su exniñera, Marelbys Meza, por la pérdida, al parecer, de una fuerte suma de dinero.

Laura Sarabia Marelbys Meza Policia chuzadas | Foto: Semana

En ese mismo caso, se conoció por parte de la Fiscalía General de la Nación, que Meza y varias personas fueron interceptadas al parecer ilegalmente en sus comunicaciones, vinculándolas con la peligrosa escritura del Clan del Golfo.

Petro Laura Sarabia dinero Dávila | Foto: Semana

De acuerdo con varios datos, el Departamento de prosperidad Social (DPS), maneja un presupuesto de más de 6 billones de pesos.

Este es el video del abusivo polígrafo al que sometieron a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, en un sótano al frente de Palacio

El pasado fin de semana, este medio reveló en exclusiva, y en video, el polémico y abusivo polígrafo al que fue sometido Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia. Se trata de dos piezas audiovisuales. La primera tiene una duración de una hora y 39 minutos, y la segunda de 48 minutos. Todo ocurrió el 30 de enero de enero de 2023.

Marelbys Meza llegó sin abogado y fue trasladada al sótano de un edificio ubicado al frente de la Casa de Nariño. La controversial prueba fue practicada por uniformados de la Policía adscritos a la Presidencia de la República.

El primer video marca las 2:17 p. m. Luego del polígrafo, se desató una operación con toda la fuerza del Estado para recuperar una suma de dinero que se le perdió a Sarabia, en ese momento jefe de gabinete del Gobierno Petro, y sobre la cual no hay claridad. Inicialmente, ella dijo que se trataba de 4.000 dólares, pero en una versión a la Fiscalía sostuvo que eran 7.000 dólares.

Este es el video de Marelbys Meza en el polígrafo y en los sótanos frente al Palacio de Nariño | Foto: Autor Anónimo

Según denunció la propia Marelbys Meza, mientras le practicaron la prueba, le quitaron su teléfono celular, que fue llevado al misterioso piso 13 de un edificio de la Dian, cerca a la Casa de Nariño. Allí le hicieron una copia espejo al dispositivo. El polígrafo fue aplicado por el subintendente Jhon Alexander Sacristán, de la Policía.

De acuerdo con el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, fue el coronel Óscar Dávila quien dio la orden de hacer el polígrafo a Marelbys Meza, niñera de la entonces jefa de gabinete del Gobierno.

“Me sentí secuestrada”: la exniñera del hijo de Laura Sarabia denuncia que, tras la pérdida de un maletín con plata de la funcionaria, vivió una pesadilla en un sótano frente a la Casa de Nariño

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’ “.

Un robo doméstico en la casa de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, que pretendieron presentar como un tema de seguridad nacional, fue el inicio de este escándalo en el que se usó la inteligencia del país para chuzar a las exempleadas Marelbys Meza y Fabiola Perea. | Foto: AFP / juan carlos sierra-semana/

Este es el testimonio de Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, jefa de gabinete del Gobierno Petro, al recordar lo que le habría sucedido el pasado lunes 30 de enero, minutos antes de las dos de la tarde, cuando relata que la ingresaron a un sótano al frente de la Casa de Nariño para someterla a un polígrafo. Concretamente, al edificio Galán, adscrito a la Presidencia. Dicho suceso habría ocurrido luego de la pérdida de un dinero en efectivo que estaba en un maletín en la casa de la alta funcionaria, en Bogotá.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

Según la niñera, fue Sarabia quien le advirtió que debía someterse al polígrafo. “Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, relata la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

Ese día, Harold Rondón, un conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al servicio de Sarabia, fue a buscar a Meza a su casa. SEMANA tiene en su poder cinco audios que él le envió a la mujer cuando estaba esperándola afuera de su lugar de residencia. “Hola, Mary, cómo me le va. Estoy ya aquí afuerita”, le dice. Luego, ante la demora, le insiste: “Hola, Mary, te estoy esperando”. Por último, le advierte: “Chúzele, chúzele a eso, porque toca estar allá antesito de las dos”.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación | Foto: Guillermo Torres /Semana

Meza se subió al vehículo hacia la una de la tarde y fue conducida al palacio presidencial. Allí ocurrió otro hecho relevante, ya que no ingresó por las puertas oficiales de acceso. No pasó por los controles ni el detector de metales y tampoco hubo un registro. Nadie le pidió la cédula ni le dieron escarapela o contraseña, como es habitual. Es decir, no quedó una sola huella en el sistema de visitantes.

Gustavo Petro | Foto: guillermo torres-semana

Acompañada de reporteros de SEMANA, Meza regresó a las inmediaciones de la Casa de Nariño el jueves y le mostró al equipo periodístico cómo y por dónde la ingresaron. “Por aquí fue (y señala el edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño). Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”.

Según cuenta la exniñera del hijo de Laura Sarabia, fue recibida “por la teniente Luna”, como recuerda que se llama la mujer de la Policía que luego la entregó a dos hombres vestidos de civil, quienes se encargaron del procedimiento junto con otro que estaba esperándolos en la sala de poligrafía. Este medio conoció los mensajes de voz que le envió Luna a Marelbys, recordándole su “cita en Palacio”. “Me puede regalar su nombre completo, por favor, y su número de cédula para que no le pongan problema en el ingreso acá en Presidencia”, le dice Luna.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Eran tres hombres, no sé ni sus nombres ni sus apellidos. Pero, si los veo, sé quiénes son (...). Eran altos, robustos, uno moreno y uno más o menos trigueño”, recordó Meza, quien agregó que estuvo durante casi cuatro horas y media en el sótano, donde la sometieron al polígrafo.

Allí, relata, tuvo mucho “miedo”. “Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”.

Bogot·. Julio 18 de 2023. Laura Sarabia en el CNE. (Colprensa - Angie Ariza) | Foto: Colprensa / Camila Díaz

Lo que más la atemorizó fue la insistencia de los hombres que le practicaron el polígrafo y que le dijeron, según ella, que esa noche no llegaría a su casa. Además, asegura que la incomunicaron. “Me quitaron el teléfono (...). Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel’ “. Además, la habrían amenazado con allanar su casa y la de sus familiares. “Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”.