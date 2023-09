Lo último: fracasó conciliación entre Miguel Polo Polo y Gustavo Bolívar: “No conciliaremos con usted”, le dijo el representante al candidato

“No hubo ningún tipo de conciliación porque el señor Gustavo Bolívar no presentó ninguna prueba relevante que se considere un hecho punible en mi contra, entonces vamos a esperar hasta el 22 de septiembre para que el señor Bolívar amplíe la denuncia y presente más pruebas”, explicó el congresista Polo Polo a la salida de la Corte.

El congresista también afirmó que “el gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico han cogido de deporte denunciarme, porque como no me pudieron sacar del Congreso , gracias a Dios, ahora quieren silenciarme a través de este tipo de denuncias intimidantes”.

Al señor Gustavo Bolivar le decimos: no conciliaremos con usted! pic.twitter.com/vaETkCQKbz

“Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al narconovelista que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”, dijo Polo Polo, provocando la reacción legal de Bolívar.

Por su parte, el exsenador y ahora candidato Gustavo Bolívar dijo que el representante Miguel Polo Polo no tiene pruebas sobre los señalamientos que ha hecho en su contra y que lo relacionan con actos terroristas.

La molestia de Bolívar con Molano llegó a tal punto, que el candidato del Pacto Histórico afirmó que si “la cosa sigue así, yo no vuelvo a debates con ese señor”.

“Nunca tiene una propuesta para Bogotá, ni una sola, todo es primera línea, Bolívar y terrorismo. No tienen la capacidad de argumentar ni hacer propuestas que beneficien a la ciudad, sino basando toda su campaña en enlodar a otra persona y por eso el señor no despega en las encuestas, va de quinto o sexto ”, agregó Bolívar.

“¿Qué Bolívar no va a volver a los debates porque soy el único que tiene la capacidad de confrontarlo? ¿Cómo no tuvo miedo financiar a la primera línea para destruir a Bogotá? ¿Cómo no tuvo miedo de llenar a los jóvenes de odio para que destruyan a su propia ciudad?”, preguntó el candidato Diego Molano.