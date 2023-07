Lo último: las tres preguntas que el CNE le formuló a Laura Sarabia basadas en los explosivos audios de Armando Benedetti que reveló SEMANA

“Yo no quiero amenazar. En el momento que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que esa mondá... Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar y tú crees que es un chantaje, es una forma, respuesta a una forma de hijueputas que son ustedes, no es chantaje”, le dice el barranquillero a la exjefe de gabinete.